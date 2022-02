Des groupements d’employeurs pour favoriser l’insertion par l’emploi sportif

Insertion par le sport

Publié le 03/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu Santé Social, France

La création de groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification serait un bon moyen de répondre aux enjeux de professionnalisation et aux besoins de recrutement dans le sport, l’animation et les loisirs… pour peu que l’on prenne certaines précautions. Tel est le résultat d’une étude que la fédération Profession sport et loisirs vient de rendre au gouvernement.

C’est le fruit d’un an et demi de travail. Le 2 février, Nicolas Verdon, délégué général de Profession sport et loisirs, a rendu à Roxana Maracineanu et Elisabeth Borne, respectivement ministres des sports et du travail, de l’emploi et de l’insertion, les résultats d’une étude que celles-ci avaient demandée à sa fédération, sur « l’opportunité et la faisabilité du déploiement de groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) dans le champ du sport, de l’animation et des loisirs » (1).

En effet, selon les données de la fédération nationale des Geiq que cite le rapport d’étude, il existe en France 169 de ces groupements qui forment et insèrent des personnes dans des métiers en tension. Ils représentent 6 270 entreprises adhérentes et 9 000 contrats signés, avec 92% de réussite aux qualifications présentées et 70% d’accès à l’emploi. Mais si les secteurs du bâtiment ou celui des services à la personne sont fortement concernés, celui du sport, de l’animation et des loisirs n’a encore que très rarement testé cet outil.

Pérennisation de l’emploi

« Le premier résultat de notre étude est de dire qu’il y a effectivement une vraie potentialité », assure Nicolas Verdon. L’enjeu est en effet double : pérennisation de l’emploi (forte proportion de contrats à temps partiel et courts, saisonniers, aux rythmes de travail discontinus) et qualification dans un contexte offrant, assurent les auteurs de l’étude, « de réelles perspectives (JOP 2024, professionnalisation des clubs…), avec des niches très importantes identifiées, comme par exemple les maitres-nageurs ».

Seconde confirmation : le Geiq peut être « un très bon outil » pour l’insertion et la qualification de personnes dans le sport, l’animation et les loisirs. La fédération Profession sport et loisirs a observé quelques actions d’insertion existantes dans ce secteur, portées par des associations qui ne sont pas forcément gouvernées par des acteurs du sport. Résultat : bien qu’elles visent un public éloigné de l’emploi, elles débouchent à 70% sur des sorties positives (CDD ou CDI), mais elles restent « fragiles », « dépendantes de financements publics (qui ne sont pas pérennes) » et « relativement bricolées ».

Un accompagnement socio-éducatif renforcé

C’est pourquoi, notent les auteurs de l’étude, les employeurs de plusieurs régions (associations, entreprises, parfois collectivités) ont créé récemment ou envisagent de se regrouper pour porter un Geiq ayant une expertise sectorielle. « Dans le sport, on a longtemps recruté grâce aux emplois aidés, qui étaient plus intéressants pour l’employeur que l’apprentissage, explique Nicolas Verdon. Mais aujourd’hui, avec le coup de frein sur ces dispositifs et la relance de l’apprentissage, un accompagnement socio-éducatif renforcé est nécessaire. Par ailleurs, les clubs n’arrivaient pas à pérenniser les postes. Il faut les aider sur ce point ». Dans ce but, la fédération propose aussi qu’à l’issue de leur parcours au sein du Geiq, les personnes trouvent ensuite une insertion durable auprès des groupements d’employeurs, qui portent des postes pérennes mutualisés.

Mais l’étude de Profession sport et loisirs pointe plusieurs points de vigilance à avoir. « Il ne faut pas que des Geiq se créent dans n’importe quelles conditions, prévient Nicolas Verdon. Pour faire du qualitatif, il faut former de petites cohortes de personnes ». Pas question, donc, de « faire un appel d’air qui risquerait de détruire des emplois en CDI ». Par ailleurs, pour concilier la nécessité d’un accompagnement social proche et celle de travailler sur un bassin d’emploi suffisant au modèle économique, l’échelon des anciennes régions paraît le plus pertinent.

Veiller au sourcing des candidats

Autre recommandation : « Mettre en place un accompagnement des personnes par tout l’écosystème, poursuit le délégué général, c’est-à-dire tout le club et tout le Geiq ». En effet, alors que dans d’autres secteurs, l’entreprise employeuse confie la fonction de maître d’apprentissage à l’un de ses salariés, il est difficile à un club de le faire avec l’un de ses bénévoles.

Enfin, dernier point de vigilance, explique Nicolas Verdon : « Veiller, dans le sourcing des candidats, aux savoirs-être indispensables dans les métiers de l’encadrement sportif », quitte à utiliser des préparations opérationnelles à l’emploi et autres dispositifs de montée en compétences en amont de la préparation d’un diplôme de la branche. Un partenariat local entre employeurs et partenaires publics de l’emploi est donc également indispensable.