Formation

Publié le 03/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

La liste des centres et instituts, donnée par l’arrêté du 9 février 1998, dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale est complétée pour intégrer le Centre d’étude et de formation sociale et syndicale – CEF2S (SNSPP-PATS), 20, avenue du Général-de-Gaulle, 33120 Arcachon.