« Varenne de l'eau » : le gouvernement ouvre les vannes pour l'agriculture

« Varenne de l’eau » : le gouvernement ouvre les vannes pour l’agriculture

Publié le 03/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

’agriculture est le premier poste de consommation de la ressource en eau : 45 % en moyenne, et jusqu’à 80 % pendant l’été. Viennamotion KG

Le « Varenne de l’eau et de l’agriculture face au changement climatique » s’est terminé mardi 1er février. Cette longue concertation, qui s’est déroulée sur six mois avec 1400 participants, faisait suite aux assises de l’eau qui s’étaient tenues en 2017 (sur le petit cycle de l’eau) et 2019 (sur le grand cycle de l’eau). L’ordre de mission était clair : « Trouver des solutions concrètes pour aider les agriculteurs à faire face aux aléas climatiques, en protégeant la ressource et en assurant un partage de l’eau qui n’impacte pas les milieux aquatiques », explique-t-on à Matignon.

