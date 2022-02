Cantines : le Covid fait flamber le gaspillage alimentaire

Crise sanitaire

Publié le 02/02/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Face à l’impossibilité de prévoir le nombre de convives à l’avance, la capacité d’adaptation des services est mise à mal. Cuisine centrale ou sur place, convention de dons ou non.… Comment les services, en effectifs restreints, évitent-ils les dégâts ?

« On peut passer de cent rations le matin à trente l’après-midi » témoigne Carine Chevalier, directrice de la restauration de l’agglomération de Saintes (36 communes, 4 500 repas/ jour – Charentes-Maritimes). Entre les cas positifs ou les cas contacts chez les enfants, qui peuvent être là le matin et pas l’après-midi, la visibilité sur le nombre de convives n’est plus possible. A Quimper (3 150 élèves, 36 écoles, Finistère) l’élu en charge de la restauration scolaire, Daniel le Bigot, interrogé par Ouest-France, estime à « sans doute plus de 2 500 le nombre de repas non consommés entre septembre et décembre 2021 ». A Nantes, Nicolas Martin, conseiller municipal, estime entre 10 et 15 % les repas non consommés, soit entre 1 500 et 2 000 repas quotidiennement (sur 13 ...