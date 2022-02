Accueil

Projet de loi « 3DS » : les élus à moitié satisfaits

Publié le 02/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L’Association des maires de France et Régions de France saluent le travail du Sénat dans le texte final, mais souhaitent aller plus loin. Selon "Le Figaro", Régions de France veut même « créer dans la Constitution un nouvel article conférant à la Corse un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice ». Décryptage.

