Un quinquennat qui a fait l’impasse sur le logement

Logement

Publié le 02/02/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Toute l'actu Santé Social

La Fondation Abbé Pierre a rendu public, ce mercredi 2 février, son 27ème rapport sur le mal logement en France. Très critique sur l’action gouvernementale, il lui concède quelques avancées, comme le plan quinquennal du Logement d’abord, et émet des propositions. Emmanuel Macron a tenté de défendre son bilan et d’esquisser quelques lignes de campagne lors d’un bref échange préenregistré avec le délégué général de la fondation, Christophe Robert.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le « choc de l’offre » voulu par Emmanuel Macron au début de son mandat n’a pas eu lieu, constate le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre (FAP), présenté le 2 février. La France est passée de 437 000 mises en chantier en 2017 à 386 000 en 2019, avant de chuter à 350 000 en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire, et de remonter légèrement à 392 000 en 2021. Alors que, selon la FAP, il faudrait entre 400 000 et 500 000 logements neufs par an pour répondre aux besoins des Français de se loger.

Le logement social, le mal-aimé du quinquennat

Emmanuel Macron avait souhaité renforcer la capacité d’investissement des bailleurs sociaux, en leur enjoignant de se regrouper, de vendre 40 000 HLM par an,de faire des économies. En parallèle, le gouvernement leur a imposé la « réduction de loyer ...