Les territoriaux en retraite plus tôt pour cause d’invalidité

Publié le 02/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Les fonctionnaires qui partent à la retraite précocement du fait d’une inaptitude totale sont plus souvent des agents de collectivités que d’hôpitaux, plus souvent de catégorie C, de services sociaux ou techniques… Une étude que vient de publier la Caisse des dépôts le prouve : l’invalidité - et la rente qui y est associée – sont des enjeux importants pour la territoriale.