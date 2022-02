Logement : l’échec du choc

[édito] Logement

Publié le 04/02/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le choc de l’offre pour faire baisser les prix de l’immobilier et permettre à tous d’accéder à un logement, telle était la stratégie du candidat Emmanuel Macron en 2017. Elle n'a pas fonctionné.

Le choc de l’offre pour faire baisser les prix de l’immobilier et permettre à tous d’accéder à un logement : c’était la stratégie du candidat Emmanuel Macron en 2017, bien vite suivie par l’annonce, par le Président nouvellement élu, de la diminution de cinq euros par foyer locataire d’un logement social et touchant les aides personnelles au logement.

Une déclaration qui a mis vent debout le monde HLM, d’autant qu’une nouvelle baisse est survenue, cette fois compensée par les bailleurs sociaux. S’est ensuivi un blocage de la production HLM – même si différentes études ont montré, depuis, que les bailleurs sociaux avaient bien amorti le choc financier.

Baisse historique en 2020

Le choc de l’offre sur le secteur social a donc plutôt opéré en sens inverse – le ministère chargé du Logement vient d’annoncer une production en légère hausse en 2021, après une année 2020 historiquement basse. Du côté de la production libre, la chute a été amorcée dès 2019, avant même la crise du Covid.

Certes, la période des élections municipales est traditionnellement défavorable aux promoteurs immobiliers et la crise sanitaire était imprévisible. Mais le manque d’interventions franches sur le secteur du logement, notamment sur la mobilisation du foncier, est pointé par les professionnels de tous bords.

Dégradation du côté du Dalo

Le rapport de la Cour des comptes présenté le 19 janvier, consacré au bilan du droit au logement opposable (Dalo), vient enfoncer le clou : depuis le précédent rapport de la cour sur le même sujet, en 2016, la situation s’est encore dégradée sur le front du relogement des ménages reconnus prioritaires : ils étaient 78 000 à attendre d’être relogés fin 2021, contre 60 000 fin 2015.

Un signe que le marché est de plus en plus bloqué et soumis à de nouvelles vagues, comme la hausse des prix de l’immobilier dans des secteurs touristiques où les habitants « permanents » ne parviennent plus à se loger face à l’afflux de résidents « à temps partiel ».

Les enjeux sont donc de plus en plus complexes, mais ce quinquennat vient de démontrer que s’en remettre au mécanisme de la main invisible ne peut tenir lieu de programme. Avis aux candidats à l’élection présidentielle…