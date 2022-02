Comprendre l’essor des banques en ligne

Publié le 01/02/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les banques en ligne séduisent toujours plus de consommateurs. De nombreux acteurs du secteur de la finance, qu’ils soient indépendants ou intégrés à de grands groupes bancaires, ont su tirer profit d’un nouveau modèle économique reposant sur la dématérialisation.

Quelles sont les raisons du succès des banques en ligne ?

De plus en plus de Français songent à ouvrir un compte bancaire en ligne. Selon l’étude menée par Columbus Consulting en 2019, ces nouveaux acteurs sont déjà parvenus à séduire près de 25 % des consommateurs.

Si les banques traditionnelles sont encore majoritaires, beaucoup d’entre elles se sont investies dans ce segment par l’intermédiaire de leurs filiales. Les bouleversements du secteur bancaire trouvent leur raison d’être dans un accès facilité aux services qui s’appuient sur les nouvelles technologies de communication. Il est désormais possible d’accéder à tout moment et en toute sécurité à son compte par le biais d’Internet, quel que soit le support utilisé. Pour les usagers, le gain de temps est appréciable. Toutes les démarches relatives à la gestion d’un compte courant peuvent être effectuées depuis leur domicile, sans prise de rendez-vous et sans attente téléphonique. D’autre part, les banques en ligne ont su se diversifier pour fidéliser leur clientèle. La plupart proposent des produits et services variés, comme des assurances et des crédits à la consommation.

Des tarifs plus compétitifs chez les banques en ligne

Les banques en ligne se démarquent par des offres extrêmement avantageuses. Les frais de tenue de compte sont systématiquement revus à la baisse, voire totalement gratuits ! Les livrets d’épargne sont généralement plus rémunérateurs, avec des taux qui oscillent entre 0,80 % et 2 %. Quant aux moyens de paiement indispensables, comme les cartes bancaires internationales, les prix affichés défient toute concurrence. Les usagers peuvent profiter de moyens de paiement haut de gamme et de toutes les prestations qui leur sont associées en faisant des économies sur le long terme. Cerise sur le gâteau, pour la plupart des banques en ligne, les frais d’entrée sont inexistants. Certaines d’entre elles proposent même des programmes de parrainage qui peuvent faire gagner de l’argent à leurs clients fidèles, ainsi qu’un bonus à l’inscription, compris entre 80 et 200 euros ! Ces tarifs préférentiels s’expliquent par un mode de fonctionnement spécifique.

Un service client performant

Nous pourrions redouter des failles en termes d’accompagnement, mais les banques en ligne affichent également de belles performances dans ce domaine. Tout d’abord, les utilisateurs disposent de davantage d’outils leur permettant de gérer eux-mêmes leur compte à distance, à n’importe quel moment. Grace à des applications sécurisées disponibles sur tablette ou smartphone, l’utilisateur peut contrôler son solde, effectuer des virements, transférer de l’argent ou imprimer un RIB en quelques clics.

En cas de problème, il est possible de joindre un conseiller par téléphone, mail ou tchat. Les plages horaires du service client sont généralement plus importantes que les heures d’ouverture des banques traditionnelles. Il est souvent possible de joindre un téléopérateur après 20 heures en semaine ou le samedi en fin d’après-midi.

Si les banques en ligne ont de quoi attirer les consommateurs, beaucoup s’adossent encore au système bancaire traditionnel pour proposer des offres compétitives et rassurer leur clientèle.

