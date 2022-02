Les collectivités aux prises avec l’indemnité chômage

Emploi

Publié le 09/02/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Web Buttons Inc / AdobeStock

Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève directement de la collectivité. Une source de conflits et de dérives.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les agents territoriaux ont droit à l’indemnité chômage après une rupture conventionnelle, un licenciement, une fin de contrat, une démission légitime, etc., qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels. Mais il arrive que des collectivités refusent de la verser. Et cela, malgré une réglementation claire et précise sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans la fonction publique (lire ci-dessous).

Si des employeurs publics font grise mine, c’est sans doute qu’en auto-assurance, ils doivent payer eux-mêmes le montant des indemnités chômage, à la différence du secteur privé doté d’un système de cotisations sociales mutualisées, avec des versements gérés par un tiers, Pôle emploi. Sauf pour les non-titulaires, si la collectivité signe une convention avec cet organisme.

Les agents n’ont plus alors qu’un seul recours : le Défenseur des droits et ses 500 délégués dans toute la France. Depuis quelques années, les saisines se multiplient.

Longue bataille

Une fonctionnaire territoriale a ainsi fait appel à l’autorité indépendante après sa démission pour suivi de conjoint, car l’établissement public dans lequel elle avait été détachée par sa commune pendant un an refusait de l’indemniser.

Une démission pourtant considérée comme légitime et donc ouvrant droit aux allocations chômage. Malgré les explications apportées par Pôle emploi et la ­Défenseure des droits, Claire Hédon, l’employeur territorial a persisté longtemps dans son refus. Il a reçu, en 2021, une décision de l’autorité indépendante lui demandant de prendre en compte, enfin, les droits de son agent. Une longue bataille.

Une animatrice titulaire s’est heurtée au même déni de la part de la commune qui l’employait. Licenciée pour inaptitude, elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Ce qui signifie en réalité « une aptitude à temps partiel », confirmée par le médecin expert de Pôle emploi, qui précise qu’elle peut trouver du travail dans le secteur privé. Là aussi, la Défenseure des droits a mis un terme aux tergiversations de l’employeur territorial, exigeant qu’il étudie les droits de son ex-animatrice à une allocation chômage, avec un coefficient de minoration, le cas échéant, lié à la pension allouée.

Départs en hausse

L’enjeu est d’autant plus sensible que, selon les CDG , les collectivités font face à des projets de départ plus nombreux.

« Les demandes de calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi venant de collectivités ont triplé en 2021 », témoigne Nathalie ­Arioli, conseillère statutaire du CDG du Gard (489 collectivités, 8 924 agents). « On nous sollicite surtout à la suite de demandes de rupture conventionnelle », abonde Colette ­Clamens, directrice du CDG de la Haute-Garonne (800 collectivités, 20 000 agents).

« Des allocations ne sont pas versées par méconnaissance des règles » Yann Coz, chef de pôle « fonction publique » du Défenseur des droits « Certaines petites collectivités ne versent pas l’indemnité chômage par méconnais­sance des règles ou de mauvaise foi. Par exemple, si un agent a démissionné d’un poste dans une collectivité où il a passé quelques années et qu’il retravaille quelques mois chez un autre employeur, mais se retrouve au chômage, c’est la collectivité qui doit l’indemniser, car c’est elle qui l’a employé le plus longtemps sur la période de référence. De même, quand une réintégration après une disponibilité est refusée faute de poste, l’agent a droit à des indemnités chômage. Nous sommes également saisis après des licenciements pour inaptitude, l’inaptitude “à toute fonction” ne valant en réalité que dans la fonction publique, ou bien parce qu’un maire prétend contrôler la recherche d’emploi d’un ex-agent, alors que c’est une mission de Pôle emploi, tout en refusant de ­verser les indemnités dues. »