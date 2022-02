Comment les collectivités préparent les JO 2024

Recrutements

Publié le 08/02/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, Actu expert acteurs du sport, France, Toute l'actu RH

Si peu d’embauches ont été réalisées pour accompagner les Jeux olympiques de 2024, certaines collectivités en ont profité pour structurer le portage des grands événements.

D’après une étude de préfiguration publiée en 2019, les JO de Paris devraient mobiliser 150 000 emplois (existants ou à créer) dans les secteurs de la construction, de l’organisation et du tourisme. Qu’en est-il au sein des collectivités dont les territoires accueilleront équipements sportifs et délégations ?

A la communauté d’agglo Paris-Saclay (27 communes, 630 agents, 314 200 hab.), la tête n’est pas aux JO. « Avec la pandémie et la coupe du monde de rugby qui va s’intercaler en 2023, nous n’avons pas encore réfléchi aux recrutements », indique ­Frédéric ­Baudin-Cullière, DGS . L’Ile-Saint-Denis (150 agents, 8 300 hab., Seine-Saint-Denis), qui hébergera une partie du village olympique, indique « ne pas avoir de visibilité sur d’éventuelles embauches en lien avec les JO ».

Structuration des services

A la ville et la métropole de Saint-Etienne (53 communes, 4 500 agents, 404 600 hab.), où le stade ­Geoffroy-Guichard a été retenu pour recevoir des matchs de football, le plan de recrutement est en phase de définition. Du côté de Saint-Denis (2 800 agents, 111 900 hab.) – au cœur du dispositif, avec le Stade de France, le centre aquatique olympique et une grande partie du village –, l’embauche d’un chargé de mission « JO » est en cours au sein de la délégation chargée des grands événements. « Il s’occupera du volet “héritage matériel et immatériel des Jeux”, de l’animation du réseau des correspondants “JO” dans les directions et de l’accompagnement des projets internes liés aux Jeux », détaille Azdine Ayad, délégué général, ­chargé des grands événements. Son service a été structuré en 2021 avec le rassemblement de 23 agents en poste (chargés d’événements culturels et sportifs, agents techniques…).

JO 2024 : la Seine-Saint-Denis veut faire fructifier l’héritage

A Marseille (13 000 agents, 873 716 hab.), où se dérouleront les épreuves de voile et des matchs de football, une mission « grands événements » doit conduire le projet à bon port. Elle comprend une douzaine d’agents recrutés en interne, dont deux affectés au chantier de la base nautique et deux à la communication et aux relations avec les partenaires. Depuis juillet 2021, elle est rattachée au DGS, Didier Ostré. « Pour respecter le calendrier, il fallait cette proximité avec le centre de décision », explique-t-il.

Missions d’ingénierie

Il n’y a guère que Paris (53 000 agents, 2,18 millions d’hab.) qui renforce ses équipes. En novembre 2021, la capitale a voté la création de 21 postes au sein de la délégation générale aux Jeux olympiques et paralympiques et aux grands événements, dont deux emplois de secrétaire réservés à des titulaires.

Les 19 autres sont à pourvoir dans le cadre de contrats de projet (lire l’encadré) pour des missions d’ingénierie, le déroulement de la manifestation (accueil touristique, sécurité, déchets…) et des actions destinées à « veiller à l’impact positif des Jeux ». Le coût de ces recrutements est estimé à environ 4,25 millions d’euros pour trois ans.

Les équipes en place sont mobilisées Damaly Chum, DGA du pôle « fabrique de la ville durable » (à droite), et Céline Daviet, directrice de la mission « Jeux olympiques et paralympiques » Au sein de l’ EPT Plaine commune, a minima 70 agents dédient une part de leur temps aux JO. Ils s’occupent du cadre de vie, de lecture publique, de gestion RH, d’aménagement… Deux secteurs sont directement affectés : le pôle « fabrique de la ville durable » et le pôle « services urbains de proximité ». « Notre but est de conduire le projet à effectif constant en priorisant et en réorganisant l’activité des services concernés », indique Damaly Chum, DGA du pôle « fabrique de la ville durable ». « Il y a une allocation de ressources humaines, mais peu de créations de postes », confirme Céline Daviet, directrice de la mission « Jeux olympiques et paralympiques ». Lancée en décembre 2017 par le redéploiement d’une assistante et deux cadres A, cette entité gère l’animation transversale et la coordination du projet, en lien avec les directions. « Nos missions et les services avec lesquels nous travaillons évoluent en permanence, en fonction de l’avancée du projet », souligne Céline Daviet. Ce qui a d’ailleurs amené l’EPT à recruter un chargé de mission fin 2021 afin de mobiliser les communes sur l’animation et l’héritage des JO. Contact : Damaly Chum, damaly.chum@plainecommune.fr

La capitale inaugure les contrats de projet Paris a choisi de recourir aux contrats de projet, prévus par la loi du 6 août 2019, pour renforcer sa délégation générale aux Jeux olympiques et paralympiques et aux grands évènements, jusqu’alors composée de 28 agents aux compétences pluridisciplinaires. Paris inaugure cette modalité de recrutement en faisant valoir le besoin de « profils spécifiques, présentant une expérience et une compétence avérées dans l’organisation et l’accueil d’événements de très grande envergure » et le « caractère temporaire des missions, qui s’achèveront naturellement à la fin de l’année 2024 ». Des titulaires peuvent être recrutés dans le cadre d’un détachement.

Références Le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges et le cabinet Amnyos ont publié, en mars 2019, « Cartographie des emplois directement mobilisés par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ». A lire sur : bit.ly/3GG3dy2

