Comment les détecteurs de CO2 permettent d’optimiser l’aération des classes

La ville d’Aix-les-Bains, après avoir mené une étude comparative de deux stratégies d’aération dans 69 classes, a décidé en 2019 d’équiper ses écoles de capteurs de CO2. Au niveau national, l’Etat a mis en place en octobre un fonds de 20 millions d’euros d’aide au financement de ces équipements, qui peut être sollicité jusqu’en avril.

Chiffres-clés Financement : 30 000 € pour les capteurs dans 90 classes, financés par la mairie ; 80 % de l'étude Aer’Aix pris en charge par l’Ademe.

72 % des enseignants d’Aix-les-Bains équipés de capteurs de CO 2 déclarent avoir maintenu les pratiques d’aération un mois après l’expérimentation, contre 56 et 57 % pour ceux n’en disposant pas mais pourvus de plannings d’aération.

[Aix-les-Bains (Savoie) 30 500 hab.] Depuis le début de la pandémie de ­Covid-19, la stratégie privilégiée par le ministère de l’Education nationale était d’appeler à ouvrir les fenêtres toutes les heures plutôt que d’installer des capteurs de CO 2 .

Mais l’étude comparative qu’a menée il y a quatre ans la ville d’Aix-les-Bains sur les différentes stratégies d’aéra­tion montre que les bons gestes d’aération rencontrent de multi­ples freins : manque d’atten­tion, météo, environnement bruyant… En outre, les besoins d’aération varient considérablement selon la configuration des classes, leur densité et l’âge des enfants.

La sensibilisation des professeurs et personnels de l’école est un facteur clé, comme l’a mis en évidence l’étude Aer’Aix, conduite par la ville thermale avec l’Ademe et le Centre scientifique et technique du bâtiment. En octobre 2021, le ministère a finalement mis en place une aide à l’acquisition de capteurs de CO 2 , prolongée jusqu’en avril.

Deux stratégies d’aération testées

Membre du Réseau français des villes-santé de l’OMS, impliquée dans les thématiques de santé environnementale, la mairie d’Aix-les-Bains a décidé de mener une étude dans neuf écoles maternelles et élémentaires – celles non équipées de ventilation mécanique – de décembre 2017 à mars 2018. L’étude a consisté à comparer deux stratégies principales d’aération dans 69 classes.

La première utilisait des détecteurs de CO 2 à voyants lumineux (Class’air), qui indiquent à quel moment il est nécessaire d’ouvrir les fenêtres. La seconde se fondait sur des plannings d’ouverture des fenêtres. Certains enseignants avaient pour instruction d’ouvrir en interclasse et d’autres pendant la classe.

L’expérience s’est déroulée sur trois semaines, avec des mesures en continu des concentrations de CO 2 . Un questionnaire a été fourni aux enseignants à la fin des trois semaines, et un autre un mois après l’expérimentation. L’étude conclut que les deux types de stratégies permettent de « réduire significativement le taux de confinement » dans les classes maternelles. En revanche, en élémentaire, ce sont les détecteurs de CO 2 qui démontrent leur efficacité, et non les plannings. Ils réduisent le niveau de confinement de 0,6 point en moyenne, contre 0,3 point pour les plannings (l’indice Icone, de 0 à 5, gradue l’air de sain à très confiné).

Oubli, inconfort thermique, bruit…

Deux explications à cela. D’une part, on s’aperçoit que les seuils de confinement sont atteints plus rapidement dans les classes élémentaires. « La capacité pulmonaire des élèves étant plus grande, ils rejettent plus de CO 2 . On a parfois un dépassement de seuil en vingt minutes ! » témoigne ­Guillaume Rey, technicien « risques majeurs et environnementaux » de la ville, qui a coordonné l’étude. D’autre part, moins de la moitié des professeurs a res­pecté le planning d’ouverture des fenêtres pendant la classe (contre plus de la moitié pour le planning ­d’ouverture lors de l’interclasse).

Les raisons invoquées pour la non-observance du planning d’ouverture par les enseignants sont l’oubli (30 %), le manque de temps (25 %), ainsi que l’inconfort thermique ou le bruit. En dehors de ces déclarations, le croisement de données montre que le bruit d’une départementale à moins de 200 mètres coûte 0,2 point sur l’indice Icone de confinement, en moyenne, dans ces classes.

Le rôle de la météo

La météo joue également sur le niveau d’aération des classes : quand il n’y a pas de consigne, l’indice Icone se situe à 3,2 (confinement élevé) quand on compte moins de deux heures d’ensoleillement par jour, contre 2,7 si l’ensoleillement est supérieur. En revanche, une fois les consignes données, la météo ne constitue plus un facteur différenciant, et on retombe à 2,5.

Forte de ces enseignements, la mairie­ a mis au point un plan de qualité de l’air intérieur (QAI). « Nous avons lancé l’équipement de l’ensemble de nos 90 classes de dispositifs Class’air dès 2019. On évite ainsi les oublis d’ouverture de fenêtres », déclare Renaud Beretti, le maire.

Outre cette amélioration de l’aération, le plan QAI comprend trois autres thèmes (limiter les sources, mesurer et informer) et sept fiches-actions pour les mettre en pratique. Il a bénéficié à l’ensemble des établissements publics recevant des enfants.

Contact. Guillaume Rey, technicien « risques majeurs et environ­ne­mentaux », g.rey@aixlesbains.fr

« Faute de VMC, il faut trouver une configuration d’ouverture qui ne gêne pas » Guillaume Rey, technicien « risques majeurs et environ­ne­mentaux » à la ville d’Aix-les-Bains « Une professeure m’a indiqué aérer systématiquement à la récréation et à l’intercours, en plus des alertes rouges des capteurs, alors qu’avant la campagne elle n’aérait jamais. Faute de VMC , il faut trouver une configuration d’ouverture qui ne gêne pas trop. Mais le problème structurel est la densité dans certaines classes.Cette année, nous menons une campagne de contrôle de la qualité de l’air intérieur, concernant le radon. L’an prochain, une sur le confinement est prévue. L’avantage de traiter le CO 2 est que l’on traite en même temps toutes les autres pollutions.A partir du 1er janvier 2023, l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur sera élargie à tous les établissements recevant du public, et plus seulement ceux recevant des enfants. »