Le budget « climat », mode d’emploi﻿

Transition écologique

Publié le 01/02/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Compte tenu du poids de leurs dépenses, les collectivités ont ¬ un rôle à jouer dans la transition écologique. Diverses méthodologies d’évaluation écologique des budgets sont expérimentées, qui présentent chacune leur intérêt et leurs limites.

Alors que 15 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) nationales sont directement issues des décisions prises par les collectivités – et même 50 % si l’on considère les effets indirects de leurs orientations (*) –, celles-ci ont un poids incontestable dans la trajectoire de la transition écologique. Et l’outil ­budgétaire se révèle puissant pour mesurer cette dynamique. « Dans le cadre de la Breizh COP, adoptée en 2019, l’évaluation climatique du budget nous permet de nous doter d’une boussole afin de tenir les engagements politiques de la collectivité. C’est un outil d’aide à la décision politique pour piloter les projets et arbitrer en faveur des plus vertueux. Cela répond aussi à des enjeux financiers : la Caisse des dépôts et la Banque européenne d’­investissement réservent, en ...