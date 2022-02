7 conseils pour se lancer dans la participation citoyenne

Élaborer un cahier des charges de plateforme numérique est une étape majeure dans le déploiement d’une solide politique de participation citoyenne.

1. S’approprier les enjeux de la participation citoyenne

Les collectivités s’appuient sur des outils numériques pour renforcer la démocratie locale et l’engagement de la participation citoyenne. Il n’en est pas moins vrai qu’un des enjeux est d’aller chercher les plus éloignés, les invisibles et pour cela, il est important de ne pas compter uniquement sur l’outil numérique. 13 millions de Français sont en difficulté face au numérique. La Banque des territoires propose ainsi un ensemble de mesures à destination des collectivités et des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour favoriser l’inclusion numérique et l’accès de tous ...