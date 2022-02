Couverture santé et prévoyance : toujours pas d’entente entre syndicats et employeurs

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Publié le 01/02/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Après deux réunions sur la question, les employeurs et les syndicats se sont quittés, vendredi 28 janvier, sans parvenir à un accord. Seule avancée notable, le passage de 5,40 euros à 7 euros de participation obligatoire pour le volet prévoyance. Le projet de texte qui sera présenté au CSFPT le 16 février, devrait être retoqué par le collège syndical.

Chiffres-clés Le projet de décret du gouvernement présenté le 16 février devrait contenir les nouvelles propositions des employeurs fixant la participation employeur en matière de prévoyance à 7 euros contre 5,40 euros par mois précédemment (mise en place prévue pour 2025). Aucun changement en ce qui concerne le montant de participation aux frais de santé fixé à 15 euros, soit 50 % d'un montant de référence de 30 euros (mise en place prévue en 2026).

« L’ambition d’Amélie de Montchalin était d’offrir une bonne couverture santé pour tous les agents. Dans la territoriale, on en est loin ! », déplore Johann Laurency, secrétaire fédéral FO. Et pour cause, la deuxième réunion entre employeurs et syndicats, a débouché, vendredi 28 janvier, sur une impasse.

Alors que le projet de texte du gouvernement sera présenté le 16 février au Conseil supérieur de la fonction territoriale (CSFPT), la Coordination des employeurs et les syndicats représentatifs n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Le risque : un nouveau boycott du texte durant la plénière (comme lors de la séance du 15 décembre) ou un vote défavorable unanime de la part du collège syndical.

Couverture ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier