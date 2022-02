« Nous refusons que le passe vaccinal s’ajoute durablement aux fouilles à l’entrée des concerts »

[Entretien] Spectacle vivant

Publié le 01/02/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Déléguée générale du Syndicat des musiques actuelles (SMA), Aurélie Hannedouche explique pourquoi la levée des jauges, le 2 février, et le retour des concerts debout quinze jours plus tard ne règlent pas tous les problèmes des responsables de salles de concert. Ces derniers ont de grandes attentes à l’égard de l’Etat et des collectivités.

Le 2 février marquera la fin des jauges dans les salles de spectacle, et le 16, les concerts debout seront de nouveau autorisés ainsi que la consommation sur place. De quoi réjouir les professionnels des musiques actuelles…

Certes, c’est une bonne nouvelle. Mais nous ne comprenons pas cette stigmatisation persistante à travers le maintien de l’interdiction des concerts debout jusqu’au 16 février. Le 2 février, un spectacle avec 50 000 personnes sera autorisé, mais pas un concert debout avec 50 personnes. Il n’y a aucune logique dans tout cela !

Les restrictions annoncées fin décembre sont venues anéantir quatre mois d’efforts pour tenter de retrouver notre public depuis septembre. Hormis pour les têtes d’affiche, la fréquentation reste faible. Même après les annonces du 21 janvier, la billetterie ne reprend pas vraiment, car le public craint de nouvelles annulations.

Dans quelle situation se trouvent les professionnels ?

Les musiques actuelles sont le seul secteur qui ne sait pas encore si le dispositif « coûts fixes », qui fait suite au plan de solidarité, va s’appliquer aux associations(1).

Quand Bercy pense « coûts fixes », il pense « entreprises commerciales ». Or dans le secteur culturel, le nombre d’associations est considérable ! Au SMA , 75% des adhérents sont des associations ! Quant à ceux qui fonctionnent en régie, nous savons déjà qu’ils ne bénéficieront pas de ce dispositif. Pour les régies directes, Bercy renvoie la balle vers les collectivités. Pour les régies personnalités ( EPIC et EPCC ), qui ont une autonomie budgétaire et morale, il est évident que les collectivités n’interviendront pas.

Nous ne savons pas non plus si la prise en charge ira jusqu’au 16 février. Les décrets sur le dispositif « coûts fixes » prévu pour décembre 2021 et janvier 2022 ne sont toujours pas parus.

Nous plaidons pour qu’un dispositif, une fois qu’il est créé pour répondre à une situation, s’applique à l’ensemble du secteur concerné, quelle que soit la forme juridique.

La ministre de la Culture avait pourtant affirmé que les aides seraient maintenues tant qu’elles seraient nécessaires…

Oui, mais le 6 janvier, nous avons eu une réunion avec le ministre Bruno Lemaire (2). Notre président Laurent Decès lui a demandé des garanties sur l’application du dispositif « coûts fixes » aux structures de musiques actuelles quelle que soit leur statut, mais le ministre n’a pris d’engagement.

En outre, début janvier, Bruno Lemaire a annoncé la possibilité d’étaler le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE). Mais nous savons d’ores et déjà que les conditions seront minimalistes : il est donc loin d’être sûr que la majorité de nos structures pourront y avoir accès.

On voit mal comment les salles de concert pourraient rembourser leur PGE à partir de janvier alors que leur chiffre d’affaires est encore nul parce que toutes les dates de janvier et février ont été annulées !

Le SMA s’inquiète de l’application du passe vaccinal. Quels sont les enjeux ?

C’est un sujet extrêmement délicat. Il suffira qu’un artiste, ou un membre d’une équipe artistique, n’ait pas de passe vaccinal, pour que le concert n’ait pas lieu. Nous demandons que cette mesure soit strictement encadrée, dans son déploiement et dans sa durée. Le Premier ministre a d’ailleurs dit que sa durée pourrait être réduite si les conditions le permettent.

De surcroît, nous refusons que le contrôle du passe vaccinal s’ajoute durablement aux fouilles dans le cadre des mesures de sécurité, qui ont été renforcées depuis les attentats de 2015. La multiplication des contrôles nous coûte de l’argent et allonge le temps d’attente pour rentrer dans les salles, ce qui va à l’encontre de la consigne des préfectures de ne pas générer de queue à l’entrée des équipements pour des raisons liées au risque d’attentat.

Attendez-vous d’autres mesures de l’Etat ?

Il faut qu’il encourage le public à reprendre le chemin des concerts. Cela passe par une campagne d’information sur l’ouverture des salles, sur ce qui est obligatoire à l’entrée, sur ce que l’on a le droit de faire – être debout, aller au bar etc. Vu les changements successifs qu’il y a eu depuis le début de cette crise sanitaire, le public est perdu. Et le fait que nos salles soient restées fermées plus longtemps que les autres équipements entretient l’idée qu’elles seraient plus dangereuses.

Qu’attendez-vous des collectivités ?

Elles-aussi peuvent grandement nous aider au niveau local à travers leurs différents vecteurs de communication pour faire passer les informations évoquées à l’instant. Nous en avons vraiment besoin.

Autre champ d’intervention : le scolaire. Actuellement, nous constatons énormément d’annulations de la part de l’Education nationale, qui incite à reporter les représentations. Il faut que les collectivités voient avec les professionnels comment réamorcer l’action culturelle et l’éducation artistique et culturelle.

