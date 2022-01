Rétrofit : la bonne solution pour électriser les flottes de bus et cars ?

Transports

Publié le 31/01/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

En attendant le tout électrique ou l’hydrogène, la décarbonation des bus, autocars et camions passe-t-elle par le rétrofit qui consiste à remplacer les moteurs diesel par des moteurs électriques ou à piles à combustible ? Des collectivités locales s’y intéressent, les industriels et les spécialistes de l’économie circulaire sont dans les starting blocks.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Popularisée sur certaines voitures de collection, la technique du rétrofit électrique consiste à remplacer le moteur thermique d’un véhicule par un groupe motopropulseur électrique. D’après une étude de l’Ademe de mars 2021, conserver un bus en remplaçant simplement son moteur diesel par un nouveau bloc électrique à zéro émission permettrait de baisser ses émissions polluantes de 87 %. En France, un bus brûle en moyenne 30,5 litres de gasoil aux 100 kilomètres, selon Statista.

Deux fois moins cher que d’acheter un nouveau bus

Rétrofiter un bus ou un autocar interurbain d’occasion et prolonger sa durée de vie de six à neuf ans plutôt que de le mettre à la casse : l’idée est tentante. D’autant plus que la technique diviserait par deux ou trois la facture. Quand un bus ...