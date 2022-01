Accueil

Prédateurs et éleveurs : les maires au coeur de la mêlée

Face aux loups et aux ours, les élus de montagne sortent les griffes

Publié le 31/01/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : Dossiers d'actualité, France

Matthieu Louis

Les loups - ainsi que les ours - sont de plus en plus nombreux dans les territoires montagneux et couvrent des territoires de plus en plus grands. Les attaques de troupeaux se multiplient et exacerbent les tensions avec les éleveurs, comme l’ont rapporté plusieurs sénateurs de ces territoires, lors d’un débat organisé le 25 février au Palais Bourbon. Sans parler des activités de tourisme, comme la randonnée, qui sont en développement mais paraissent aussi menacées par des attaques liées non pas aux loups - qui n'attaquent pas les hommes - mais à certains chiens de berger.

