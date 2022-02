Des directeurs généraux partent à la chasse au carbone

Environnement

Des administrateurs territoriaux d’Occitanie réfléchissent en réseau aux moyens de limiter leur empreinte carbone et celle de leurs collaborateurs.

Sensible à la lutte contre le réchauffement climatique, ­Stéphane ­Béquet, directeur général « gouvernance, international, économie et emploi » à ­Toulouse métropole (37 communes, 13 000 agents, 783 400 hab.), a créé, en 2020, un réseau d’­administrateurs territoriaux « décarbonés ». Une dizaine de directeurs généraux exerçant à la métropole, au Grand ­Cahors ou à la région ­Occitanie lui ont emboîté le pas…

L’appui d’une start-up

Au menu des réflexions : le numérique, les déplacements, l’énergie, la gestion des déchets, le renouvellement informatique… Entre septembre 2020 et octobre 2021, le réseau a échangé des idées et des bonnes pratiques au sein de groupes de travail mensuels ou bimestriels.

Stéphane ­Béquet a exposé la sienne : une stratégie de décarbonation au sein de sa direction générale regroupant 70 personnes. Dans cette démarche, il est accompagné par une start-up locale, DC O 2 , chargée de réaliser le bilan carbone de cette direction. « Notre logiciel, conforme au protocole de l’Agence de l’­environnement et de la maîtrise de l’énergie [Ademe], prend en compte les différents postes d’émissions de CO 2 », explique ­Maxime ­Boiville, directeur général de la start-up. Chacun des 70 collaborateurs a reçu un questionnaire assez précis, en janvier, sur ses pratiques. « Les postes les plus émissifs seront identifiés fin mars et nous établirons alors des préconisations », poursuit-il.

Des objectifs individuels

Le logiciel de DC O 2 comptabilisera les émissions liées aux pratiques des agents et aussi celles issues des bâtiments, des déplacements, des process internes, qui représentent les volumes les plus importants. « C’est avant tout sur les bâtiments qu’il faut agir, sur l’énergie, sur le parc de véhicules : peut-il être optimisé ? » s’interroge-t-il. Mais les actions individuelles jouent un rôle de taille. « Au printemps, des objectifs collectifs mais aussi individuels, à la suite d’un entretien avec chaque agent, seront définis », annonce ­Stéphane ­Béquet. Les 70 collaborateurs seront incités à « verdir » leurs gestes quotidiens : éteindre leur ordinateur et les lumières en partant le soir, maintenir le chauffage à 19 °C…

Autre exemple : « En matière informatique, seuls des ordinateurs ­reconditionnés seront achetés, indique ­Stéphane ­Béquet. De plus, d’­importants gisements de progrès résident dans les trajets domicile-travail, en limitant le recours à l’auto­solisme. » Un inventaire des modes de déplacements accessibles sera établi.

Un groupe national

Après cette expérimentation, le logiciel de DC O 2 pourra être utilisé en autonomie par la collectivité, qui sera à même d’évaluer ses progrès chaque année. Menée à titre expérimental, la démarche des administrateurs d’Occitanie est promise à une extension. Le président de l’Asso­ciation des administrateurs territoriaux de France, ­Fabien ­Tastet, souhaiterait qu’elle essaime sur tout le territoire. Cette année, ­Stéphane ­Béquet a prévu de lancer un groupe de travail au niveau ­national.

« J’ai eu une prise de conscience sur mes trajets domicile-travail » « Je me suis inscrit aux groupes de travail orchestrés par ­Stéphane ­Béquet dès le départ, mon objectif étant de réfléchir aux trajets quotidiens pour se rendre au travail, explique Sébastien Bonnefoy, directeur général des service de la communauté d’agglomération du Grand Cahors. Pour ma part, j’ai 200 kilomètres à faire tous les jours. J’avais déjà pris l’habitude de venir en train ou en covoiturage, mais ces groupes de travail ont entraîné une prise de conscience à partir de chiffres. Un trajet en voiture, en passant par l’­autoroute, donc en roulant plus vite, émet a minima deux fois plus de CO 2 qu’un déplacement en train. Ces données m’ont conforté dans ma démarche. Et quand le train ne passe pas, j’organise du covoiturage avec des collègues. J’essaie de semer la “bonne parole” autour de moi et avec les personnes que je recrute. Des collègues du Grand ­Cahors ont suivi les ateliers sur la pollution numérique et la gestion des boîtes email : il y a là aussi un immense chantier à ouvrir. » Sébastien Bonnefoy, DGS de la CA du Grand Cahors (36 communes, 336 agents, 41 800 hab., Lot)

