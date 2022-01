Service public : les candidats au banc d’essai

Présidentielles

Publié le 31/01/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le collectif de hauts fonctionnaires Le Sens du service public a invité, le 28 janvier, plusieurs candidats déclarés ou pressentis à l'élection présidentielle à présenter leurs propositions en faveur du service public.

Les services publics ne sont pas au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle. Estimant que le sujet méritait mieux, le collectif Le Sens du service public a organisé le 28 janvier 2022 à Angers un débat auquel participaient, en présentiel ou à distance, Clémentine Autain (soutien de Jean-Luc Mélenchon), Thomas Cazenave (soutien d’Emmanuel Macron), Guillaume Duval (soutien de Yannick Jadot), Olivia Fortin (soutien de Christiane Taubira), Guillaume Garot (soutien d’Anne Hidalgo) et Stéphane Piednoir (soutien de Valérie Pécresse). L’occasion, pour les représentants de ces six candidats, de présenter leurs propositions et de réagir à celles du collectif, rendues publiques la semaine dernière

