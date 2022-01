Une grille de cotation pour développer la pratique du gravel

Sports de nature

Publié le 31/01/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A la demande des collectivités, la Fédération française de cyclotourisme vient de réaliser une grille de cotation des niveaux de difficulté des circuits de gravel, ce vélo permettant de mixer routes et chemins sur de longues distances. A la clé, le développement d’une pratique alliant sport et tourisme.

Parcourir de longs itinéraires à vélo : une activité de plus en plus tendance. Même si elle ne peut chiffrer ce phénomène basé sur des pratiques individuelles, la Fédération française de cyclotourisme observe un développement de la pratique de gravel. Ce vélo présente la particularité d’avoir à la fois un guidon de route permettant un bon rendement sur bitume et des pneus adaptés aussi aux passages caillouteux ou autres pistes. « On voit revenir cette pratique qui remonte aux années 1930 et qui s’était perdue avec la distinction nette entre vélo de route et VTT, explique Bertrand Houillon, son directeur de communication. Aujourd’hui, nous avons une demande des collectivités qui veulent accompagner ce développement, car un circuit en gravel apporte une autre perspective sur les ...