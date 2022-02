Comment les acheteurs des collectivités font face aux pénuries

Bercy recommande la tolérance

La direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie et des finances invite les acheteurs des collectivités à anticiper désormais la survenance de pénuries, ainsi que les conséquences possibles. Elle préconise, pour ce faire, de prévoir des prix révisables pour les marchés répondant à des besoins continus ou réguliers, et conclus pour une ou plusieurs années. Elle conseille aussi d’introduire des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels. Enfin, elle suggère de verser une avance d’au moins 30 % du montant du marché (sans constitution de garantie financière) et d’émettre des ordres de service de commencement des travaux distincts, pour chaque ­entreprise intervenant dans une même opération de travaux.