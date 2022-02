Clavel Kayitaré, la course ou la vie

[Portrait]

Clavel Kayitaré, qui a réchappé au génocide rwandais, est le porte-drapeau de l’équipe de France paralympique. Educateur sportif dans le Var, avec détermination, il consacre sa vie à l’athlétisme.

Chiffres-clés 2016 : porte-drapeau de l’équipe de France paralympique à Rio de Janeiro (Brésil).

porte-drapeau de l’équipe de France paralympique à Rio de Janeiro (Brésil). 2007 : éducateur sportif à Vinon-sur-Verdon (4 200 hab., Var).

éducateur sportif à Vinon-sur-Verdon (4 200 hab., Var). 2004 : deux médailles d’argent paralympiques remportées aux JO d’Athènes

deux médailles d’argent paralympiques remportées aux JO d’Athènes 2000 : il assiste aux jeux paralympiques à Sydney (Australie) et décide de se consacrer au 100-mètres handisport.

il assiste aux jeux paralympiques à Sydney (Australie) et décide de se consacrer au 100-mètres handisport. 1994 : Clavel Kayitaré perd l’usage d’une jambe lors du génocide. Une équipe d’humanitaires l’exfiltre en France.

Clavel Kayitaré perd l’usage d’une jambe lors du génocide. Une équipe d’humanitaires l’exfiltre en France. 1986 : naissance au Rwanda.

« Je vais essayer ­d’arrêter de parler de politique ! » Un vœu pieux. L’­actualité revient sans cesse dans la bouche de Clavel ­Kayitaré, 35 ans, double médaillé d’argent aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004 et employé communal à Vinon-sur-Verdon, dans le Var. Les mots sont lents et le regard fixe. Il se dit « horrifié ». Par les discri­minations dans les banlieues, le naufrage des migrants dans la ­Manche ou les agressions contre les homosexuels. Ce n’est pas un simple discours humaniste. L’athlète est habité par ce sentiment d’injustice, lui qui a grandi dans les marges.

Le sport comme remède

En 1994, le génocide rwandais fait rage. Le jeune ­Clavel a 8 ans et grandit à Kayonza, une commune à l’Est du pays, dans une famille d’­agriculteurs. « Mes parents m’ont dit de nous cacher, que des gens allaient venir pour nous tuer », raconte-t-il. Une grenade explose, ses éclats lui paralysent la jambe. Il ne pourra plus jamais la tendre. Sa famille est exterminée, sauf un frère, qu’il croyait mort. « Quand tu es enfant, tu ne comprends pas la folie humaine. » Il marque un silence. « Remarque, aujourd’hui encore, je n’y arrive pas. S’attaquer à des personnes juste parce qu’elles sont différentes, ça me rend fou. »

L’orphelin a la jambe déchirée, les poumons abîmés. Le corps rachitique. Une équipe d’humanitaires vient à son secours et l’embarque avec une trentaine de cas quasi désespérés dans un avion. Direction la ­France. Le jeune ­­Clavel passera quatre ans à l’­hôpital, entrecoupés de séjours à La Garenne-­Colombes (Hauts-de-Seine) dans sa famille d’adoption. « J’étais traumatisé, désorienté. Je ne connaissais rien à la langue du pays où je vivais », se souvient-il. L’enfant surmonte ces années « difficiles », comme il le dit sobrement, sans trop savoir comment, sinon grâce à son instinct de survie. Il raconte : « Je suis allé jusqu’à me cacher sous des corps, donc je crois que j’avais vraiment envie de vivre. »

Le sport sera son remède. Sa « potion ». « Une fois que tu tombes dedans, c’est fini ! » dit-il avec son large sourire. Football, basket, escalade… il se déchaîne au collège, où sont accueillis des élèves handicapés moteur. L’année 2000 sera le déclic. Des jeunes de son établissement sont sélectionnés pour partir à ­Sydney, où se déroulent les Jeux paralympiques. A 14 ans, ­­Clavel Kayitaré fait partie de l’aventure. Il découvre des athlètes en fauteuil roulant acclamés par la foule, des non-voyants monter les marches du podium. « J’avoue qu’à une période, j’avais arrêté de rêver. Ce voyage à ­Sydney m’a ouvert les yeux : on peut réaliser de grandes choses même en étant ­différent », martèle-t-il. Vêtu de jean de la tête aux pieds, le rescapé boîte. Après ­Sydney, il a pourtant choisi de consacrer sa vie à l’athlétisme. Avec une discipline explosive : le 100-mètres. Deux ans après les Jeux, l’adolescent est intégré à l’équipe de ­France paralympique. « C’est un gagnant ! insiste son père adoptif, ­Antoine ­­Leonard-­Maestrati, documentariste. Tout petit, ­­Clavel avait déjà une très forte volonté, il s’entraînait beaucoup, avec un côté “soupe au lait”. Je me dis aujourd’hui que, peut-être, il ­courait aussi vite pour mieux fuir son passé. »

Un miraculé magnanime

En 2018, le jeune espoir devient capitaine de l’équipe de ­France de handisport. Parmi ses sportifs, trois d’entre eux concouraient à ­­Sydney. « J’ai eu la fierté de guider ceux qui m’ont donné le courage de me lancer », confie-t-il. Non sélectionné pour les championnats d’­Europe de cette année, le capitaine a dû céder sa place, mais compte bien la reprendre pour les Jeux de ­Paris en 2024.

A 10 ans, le jeune ­Clavel avait pris en pleine face sa différence. A nouveau. « Je suis allé m’inscrire dans un club de tennis de table et le président m’a fait comprendre qu’il ne prendrait pas de handicapé », fulmine-t-il. Depuis, le sportif a participé aux Jeux paralympiques d’­Athènes, ­Pékin et ­Londres. A ­plusieurs championnats d’­Europe et du monde. Il a été porte-­drapeau lors des Jeux de ­Rio en 2016 et de ­Dubaï en 2019. « Je n’ai jamais oublié cet entraîneur qui m’avait humilié. Il y a peu, je l’ai recroisé, et il m’a demandé une photo de moi dédicacée pour l’accrocher dans son club », relate-t-il. Le miraculé s’est exécuté.

Magnanime, il essaie d’enseigner cette tolérance à ses élèves, comme éducateur sportif à Vinon-sur-Verdon. Et surtout, le respect, sa valeur cardinale. Ce père d’un nourrisson de quatre mois apprend à ces jeunes, de la maternelle à la fin du primaire, à jouer collectif, pour gagner en équipe. Un principe d’­ouverture comme philosophie de vie. « En envoyant des messages positifs aux enfants, j’espère qu’on pourra changer les mentalités. Car pour les adultes, c’est trop tard », juge-t-il. Le survivant entraîne des jeunes sans handicap, qui n’hésitent pas à lui poser des questions. « Je leur dis tout. Sinon, il m’arrive de mentir, admet-il. Raconter que je suis tombé à moto. »

Electrochoc aux JO de Paris 2024

Car l’athlète n’aime pas parler de lui. De ses traumas. « Ça ne me fait pas du bien de raconter mon histoire. » S’allonger sur un divan, très peu pour lui. ­Clavel ­Kayitaré préfère parler d’actualité, débattre de « la jungle du monde » et de la « cruauté des hommes ». Il nous interpelle : « Tu me dis que je suis pessimiste, mais je regarde juste la réalité. » Lui dit avoir eu de la chance et souhaite voir le destin d’autres invalides changer. « J’espère que ­Paris 2024 va servir d’électrochoc. Les transports ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. » Et de s’indigner : »Comment pourront-elles aller aux Jeux ? » L’athlète n’a pas fini de se révolter.