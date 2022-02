La pollution lumineuse recule, plus rien ne s’oppose à la nuit

Environnement

Publié le 07/02/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

La forte progression de l’éclairage nocturne a des conséquences délétères sur nombre d’espèces ainsi que sur le sommeil et sur la santé des citoyens. Des actions de lutte contre la pollution lumineuse sont déployées dans les collectivités pour que la faune ne soit plus piégée par un éclairage de nuit trop néfaste. Extinction de nuit tant en zone urbaine que rurale, réorientation des candélabres vers le bas, éclairage intelligent… Les initiatives se multiplient.

Le chiffre est sans appel. Depuis vingt ans, la quantité globale de lumière émise la nuit par l’éclairage public a augmenté de 94 %. S’y ajoutent les publicités, enseignes lumineuses, façades, vitrines, bureaux, parkings… sources importantes de pollution lumineuse. L’alternance naturelle entre le jour et la nuit s’est ­rompue, entraînant des conséquences néfastes sur la biodiversité ainsi que sur le sommeil et la santé des habitants. Les lampadaires allumés la nuit sont des pièges pour de nombreux insectes, forment des zones infranchissables pour certains animaux et fragmentent les habitats naturels. C’est le cas des chauves-souris, menacées de disparition.

L’une des solutions contre la pollution lumineuse qui fait son chemin dans les collectivités est l’extinction de l’éclairage la nuit, sous plusieurs formes. Elle peut concerner l’ensemble du territoire communal ou seulement quelques quartiers, avec des plages horaires variables d’une commune à l’autre.

« Aujourd’hui, sur la métropole, il y a 28 systèmes d’extinction différents sur 44 communes », énonce ­David ­Moizan, responsable de l’éclairage public à ­Rennes métropole (43 communes, 451 800 hab.). Autres moyens d’action : des luminaires de moindre intensité, avec des couleurs et températures plus chaudes, orientés vers le sol ainsi que la suppression de lampadaires avec plusieurs points lumineux.

Le couvre-feu pour test

L’extinction de l’éclairage public nocturne est souvent motivée en premier lieu par les économies qui en découlent. En effet, 5 heures à 7 heures d’arrêt nocturne représentent jusqu’à une réduction de moitié de la facture d’électricité. La consommation d’énergie, la maintenance et la rénovation du parc d’éclairage constituent le deuxième poste d’investissement d’une collectivité.

« La pollution lumineuse est un sujet transversal, à la fois sur la question de l’éclairage et sur celle de la biodiversité. Nous accompagnons les collectivités sur plusieurs volets : la définition des secteurs à protéger la nuit, la suppression de l’éclairage ou son évolution vers une exposition moins impactante. Nous avons réalisé des fiches pédagogiques, des aides à la prise de décision. L’essentiel des ­territoires a pris conscience de cette question, mais certains sont plus avancés que d’autres », explique ­Paul ­Verny, responsable de la mission « éclairage, maîtrise de l’énergie et des nuisances liées à la lumière » au Cerema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

Le couvre-feu imposé par la crise sanitaire a été le moment choisi pour expérimenter l’extinction de l’éclairage nocturne à Elne (9 200 hab., Pyrénées-Orientales) et à Poitiers (89 200 hab., ­Vienne), qui l’a appliqué dans cinq quartiers de 22 heures à 5 heures. Jean-Louis ­Fourcaud, conseiller municipal délégué à la voirie, avoue une impréparation qui a surpris les habitants. « L’extinction à 22 heures était trop tôt, les bus fonctionnaient encore, or les abribus dépendent de l’éclairage public, admet-il. Nous avons alors engagé une concertation avec les habitants en vue de généraliser l’extinction à toute la ville. » C’est chose faite dans tous les quartiers sauf au centre-ville piétonnier et dans quelques secteurs sous vidéosurveillance.

Pour parvenir à ce résultat, un travail avec des associations de défense des femmes qui se sentaient en insécurité et avec les forces de police, des réunions publiques, des balades nocturnes avec les habitants et des questionnaires distribués sur les marchés ont été nécessaires. « Cela a permis que chacun se rende compte des nuisances qu’engendre l’intensité lumineuse. Nous avons établi en concertation les nouveaux horaires d’extinction, entre minuit et 5 heures. Nous faisons dans la dentelle », assure ­Aloïs ­Gaborit, élu chargé du patrimoine à énergie positive à ­Poitiers.

Des photos aériennes par drones

Même s’il n’y a pas d’études scientifiques d’ampleur mettant en corrélation augmentation de la délinquance et extinction de l’éclairage la nuit, les habitants témoignent parfois d’un sentiment d’­insécurité. « Mais moins de clarté dans une rue empêche la ­circulation des gens, en général. Il faut donc beaucoup de pédagogie pour expliquer cela », estime ­Charlotte ­Marrel, adjointe chargée des mobilités à ­Nancy (105 100 hab.). L’argument de la pollution lumineuse est de mieux en mieux entendu par les citoyens. En effet, selon le sondage Sofres commandé par l’ANPCEN, 80 % des Français sont favorables à l’extinction en milieu de nuit. « Au début, les retours étaient assez négatifs. Puis, les habitants se sont aperçus que certaines nuisances sonores dues à des rassemblements nocturnes étaient évitées, confirme ­Annie ­Pezin, adjointe chargée du développement durable à ­Elne. Nous avons retrouvé un ciel plus étoilé et noté le retour de certains animaux de nuit. »

Mais comment évaluer scientifiquement les impacts de l’extinction de l’éclairage nocturne sur la biodiversité ? Les collectivités ont parfois recours à des associations spécialisées. Ainsi, ­France Nature environnement va mener à Poitiers un travail sur l’­influence des trames noires, ces corridors écologiques ­obscurs, sur les espèces qui les empruntent. « Mais cette mesure doit se faire espèce par espèce, prévient ­Samuel ­Busson, spécialiste du sujet au Cerema. Les chauves-souris sont les plus étudiées, même si elles subissent d’autres contraintes extérieures, comme les pesticides et les façades lisses, notamment. Comprendre les effets d’une nouvelle technologie d’éclairage sur les chiroptères prend trois ans. » Le syndicat des énergies de ­Seine-et-Marne va faire réaliser pendant un mois des photos aériennes par drone dans cinq EPCI, à différents moments de la nuit. « L’­objectif est d’identifier les points publics et privés qui génèrent de la pollution lumineuse, et leur proximité avec des lisières boisées ou les cours d’eau », précise Didier ­Fenouillet, vice-président.

Un manque de rigueur à propos des vitrines

La publicité lumineuse est aussi source de pollution. Les collectivités, dans le cadre de zones à régime spécifique pour la publicité lumineuse des règlements locaux de publicité intercommunaux fixent les horaires d’extinction et les niveaux maximum des enseignes lumineuses. L’arrêté du 27 décembre 2018, qui pose les limites d’éclairement après la fin d’activité n’est pas suivi avec la même rigueur partout. « A Rennes, l’extinction des vitrines concerne 80 à 90 % des commerces, qui respectent la loi, mais plutôt à partir de une heure du matin, alors que la loi la prévoit une heure après leur fermeture », observe ­David ­Moizan. L’ANPCEN, qui travaille depuis vingt ans sur ce sujet, regrette cette application hétérogène. « L’Etat se repose sur des associations qui font des relevés mais ces contrôles sont approximatifs », déplore Anne-Marie Ducroux, sa présidente.

Les initiatives se multiplient, comme l’éclairage intelligent, une expérimentation qui met en relation le revêtement de chaussée et des ­candélabres à éclairage basse consommation à ­Limoges, ou le remplacement des leds puissantes et émettant de la lumière blanche et bleue par un éclairage de plus faible intensité et ambré, comme à ­Nancy, deuxième ville française de plus de 100 000 habitants à mettre en place un plan d’action global de lutte contre la pollution lumineuse.

« Il faut apporter des réponses par la conception et les usages » Anne-Marie Ducroux, présidente de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) « Notre action depuis vingt ans a permis de mettre la pollution lumineuse à l’agenda de l’Etat, qui s’en est longtemps désintéressé. Nous avons fait inscrire dans la loi que les paysages nocturnes sont un patrimoine commun. L’arrêté de 2018 a été obtenu à la suite d’un recours gagné devant le Conseil d’Etat. Notre approche de la pollution lumineuse intègre tous les enjeux et s’ajuste aux différents territoires. Il faut apporter des réponses par la conception et les usages plutôt que remplacer sans autre réflexion tous les matériels. Pour leur implication dans la lutte contre la pollution lumineuse, 722 communes dans 14 régions sont labellisées “Villes et villages étoilés”. »