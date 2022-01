Carte scolaire, décentralisation, autonomie… Le Sénat se penche sur l’avenir de l’école

Politiques éducatives

Publié le 31/01/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Après la justice, c’est au tour de l’éducation d’être le sujet d’une agora organisée par le Sénat le 26 janvier. Acteurs du secteur éducatif et élus politiques ont échangé sur ce que pourrait être « l’école de demain ».

Parce qu’elle est la mère des batailles, mais aussi des réformes, l’école est au centre de la seconde agora organisée par le Sénat le 26 janvier. Sous la houlette du président Gérard Larcher et du sénateur Laurent Lafon, à la tête de la commission culture et éducation, plusieurs acteurs issus de la politique et de la communauté éducative ont discuté de « l’école de demain ».

Point de départ de cette discussion, Julie Gaillot, de l’institut d’études CSA, revient sur le sondage commandé par le Sénat. Les chiffres apparaissent pessimistes : 53 % du grand public et 76 % des enseignants estiment que l’école fonctionne mal. Un taux qui monte à 82 % chez les enseignants en commune rurale. Tous partagent le constat que l’institution échoue à résorber les inégalités sociales et territoriales. Mais ...