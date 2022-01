Attestation de tri à la source et de collecte séparée pour les déchets dits « 7 flux »

Un arrêté du 21 décembre met en place l’attestation de tri à la source et de collecte séparée, apportant aux producteurs de déchets la certitude leurs déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, textiles, bois, fractions minérales et plâtre (les déchets dits « 7 flux ») devant faire l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation ont bien été valorisés.

Cette attestation participe également à la justification du respect de leurs obligations de tri de ces déchets devant les autorités de contrôle compétentes.

Le nouveau modèle d’attestation prévu par l’annexe I-A de l’arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, portant sur les déchets collectés et traités en 2022.

Le nouveau modèle d’attestation prévu par l’annexe I-B de l’arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, portant sur les déchets collectés et traités en 2025.