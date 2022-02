Les métropoles ruissellent-elles ?

Aménagement du territoire

Publié le 07/02/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la une, France

La répartition des richesses produites dans les villes les plus importantes de France est l'objet de débats. Mais la question n'est peut-être pas de savoir si des métropoles ruissellent, mais plutôt lesquelles.

En décembre 2016, dans son grand meeting à la porte de Versailles, à Paris, Emmanuel Macron, alors candidat, déclarait : « Je suis pour que, partout, lorsqu’il y a des métropoles qui réussissent, lorsqu’il y a ces grandes cités qui triomphent dans la mondialisation, l’on puisse les aider à aller plus loin, je suis pour qu’elles puissent absorber le département, qu’on simplifie notre structure pour rendre ces territoires plus forts. Parce que ces métropoles doivent continuer à rayonner, à entraîner d’autres territoires voisins, d’autres villes, c’est leur responsabilité. » Bref, en soutenant les plus forts, ceux-ci viendront ensuite soutenir les moins forts aux alentours.

Emmanuel Macron a-t-il été le président des métropoles ?

Une théorie du ...