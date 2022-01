Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

De l’eau dans le gaz – Comme prévu dans un de nos articles précédents, le rachat de Suez par Veolia a fini par être acté. Comme l’explique BFMTV, après la deuxième d’OPA, Veolia détient désormais 95,95% des titres de Suez, ce qui l’autorise à lancer une offre publique de retrait sur le reste des titres en circulation. Après cette opération, les effectifs de Veolia vont grimper de 180 000 à 230 000 salariés et porter son chiffre d’affaires à 37 milliards d’euros. L’entreprise est désormais le leader mondial des services eau, déchets, qualité de l’air tout en ne représentant toutefois que 5% du secteur. Suez, de son côté, gardera un statut indépendant en France afin de respecter les règles antitrust.

Le Roux du carrosse – A l’approche de la campagne électorale, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bezieux, s’est attaqué au versement mobilité dans une interview à France 2. Repris par France 24, il propose de remplacer la contribution des entreprises au financement des transports en commun par une indemnité « essence ou véhicule ». Ce qui a provoqué un tollé à France Urbaine, Intercommunalités de France et le Gart, qui ont jugé cette proposition « contre-productive pour le climat, la baisse de la pollution et le pouvoir d’achat ». Les associations estiment qu’une telle mesure « mettrait les transports publics à l’arrêt et entraînerait la congestion totale des villes ». Le versement mobilité finance en moyenne 45% des transports en commun.

Des bâtons dans les roues – Dans un communiqué repris notamment par Le Parisien, les élus du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole du Grand Paris s’inquiètent de la bonne exécution du marché en cours. Ils dénoncent en effet un service pas à la hauteur de la qualité attendue, citant notamment le nombre de vélos disponibles ou la régulation de ceux-ci. Après les nombreux couacs des débuts [lire aussi notre article], la société a certes fait des efforts en matière d’approvisionnement de matériels et avec la mise en place d’un prestataire pour la partie technique, mais le SAVM demande à Smovengo d’établir un plan d’amélioration de la qualité. 360 000 usagers sont aujourd’hui abonnés au service.

Capitale européenne – Après que la ville de Grenoble a été désignée « Capitale verte de l’Europe », l’hydroclimatologue Thierry Lebel, interrogé par L’Essor, estime que c’est une belle occasion pour sensibiliser les élus, citoyens et entreprises aux enjeux du réchauffement climatique. Il attend que les politiques publiques accompagnent les citoyens, à travers notamment des actions contraignantes. Et alors qu’il considère que les entreprises ont déjà beaucoup agi pour décarboner leurs activités, il demande aux collectivités locales plus d’actions en faveur des transports en commun pour amener les citoyens à changer leur mode de vie.

En bonnes voies – La présentation de ses vœux à la presse a été l’occasion, pour le président de SNCF Réseau Luc Lallemand, de s’adresser aussi à ses clients, dont les autorités d’organisation des mobilités. Comme l’explique Construction Cayola, en s’appuyant sur le baromètre de satisfaction annuel, SNCF Réseau a pris plusieurs engagements d’amélioration de la qualité autour, notamment, de l’offre de sillons, de gestion des travaux, de la circulation des trains ou de la relation commerciale.

Puits sans fond – Suite à un tremblement de terre provoqué par une centrale de géothermie profonde à Vendenheim (Alsace) [lire aussi notre article], la préfecture a mis en demeure l’opérateur Fonroche de fermer ses puits, comme le rappelle les Dernières Nouvelles d’Alsace, avant parution d’un rapport d’expertise attendu en mars. Rue 89 rapporte cependant que l’entreprise, rebaptisée Georhin, n’accepte de fermer qu’un seul puits sur les deux.

Plus verte la ville – En prenant en compte les zones forestières, les espaces urbains artificiels et les groupements de végétation herbacée, l’organisme LeLynx.fr, cité par Actu Environnement, a établi un classement des zones urbaines les plus vertes de France. La métropole niçoise arrive ainsi en tête avec 75,72% de sa superficie occupée d’espaces verts… devant Saint-Denis et Marseille. En règle générale, les grandes villes du sud de la France se distinguent par rapport à leurs homologues du nord.

Et aussi…

La station de l’Alpe d’Huez est la première en France à s’équiper de dameuses et de bus à hydrogène [région Auvergne Rhône Alpes] ;

Dans le bassin d’Arcachon, des sapins de Noël sont réutilisés pour consolider les dunes [20 Minutes].