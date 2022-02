Séparation ou mixité entre vélos et voitures : des critères pour choisir

Doit-on installer des pistes cyclables dans toutes les rues ? À partir de quel volume de trafic doit-on séparer les cyclistes des voitures ? La zone 30 est-elle un aménagement cyclable ? Autant de questions qui se posent aux aménageurs de la voirie.

Par Thomas Jouannot, directeur de projets modes actifs, Cerema

Le choix entre mixité et séparation des modes est fondamental lorsque la construction d’un espace public accueillant et inclusif pour l’ensemble des modes actifs est envisagée. Ce choix s’appuie nécessairement sur une hiérarchisation préalable des réseaux viaire et cyclable ou à défaut une réflexion locale sur la vocation des aménagements mis en place. Trois critères principaux sont à considérer conjointement avant de choisir de faire cohabiter ou non les cyclistes et les usagers motorisés sur un même espace : le volume de trafic motorisé, la vitesse réelle pratiquée ...