Entre évaluation et commission dédiée, les contrats de ville sur la sellette

Politique de la ville

Publié le 28/01/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Alors que le Premier ministre s’apprête, le 29 janvier à Grenoble, à dresser le bilan d’un an de déclinaison des 3,3 milliards d’euros annoncés pour les banlieues début 2021, tous les acteurs de la politique de la ville sont mobilisés pour évaluer les contrats de ville et envisager l’avenir de cet outil. L’enjeu : rien de moins que la poursuite d’une politique vieille de 40 ans.

L’année 2022 sera-t-elle charnière pour la politique de la ville ? Pour le gouvernement, l’heure est au bilan de la mise en place des mesures pour les banlieues annoncées en Comité interministériel des villes (CIV), le 29 janvier 2021. Un an jour pour jour après, Jean Castex tiendra un nouveau CIV, samedi 29 janvier, à Grenoble.

Mais pour les acteurs locaux de la politique de la ville, partout en France, ce début d’année est aussi marqué par un autre bilan : l’évaluation finale des contrats de ville signés en 2014. Un exercice à réaliser pour juin ou, de manière exceptionnelle, septembre au plus tard. Et ce malgré un flou sur la prochaine génération de contrats, puisqu’une commission créée par Nadia Hai, ministre de la Ville, est en train d’en redéfinir leurs contours.

Des contrats peu « engageants »

Le 14 décembre, la Direction générale des collectivités locales et celle de la politique de la ville à l’ANCT ont adressé aux préfets l’instruction cadrant cette évaluation finale. Celle-ci doit rendre compte de la mise en œuvre et des résultats des actions qui ont été déployées au plan local, mais aussi « permettre d’apprécier le fonctionnement et l’impact du contrat en tant qu’outil » ayant permis d’instaurer des processus de coopération.

Répondre à cette question ne sera pas toujours facile, car « les engagements des partenaires semblent parfois manquer de lisibilité », ont pointé les participants à une rencontre sur ce thème organisée le 5 janvier par l’Irev, centre de ressources politique de la ville des Hauts-de-France. Ce sujet est au centre des auditions de la commission sur l’avenir des contrats de ville : « Avec la contractualisation, on a vu qu’un contrat n’engage en rien, estime Khalid Ida Ali, directeur du développement social urbain à Vitry-le-François et président de l’Inter-réseaux du développement social urbain (IRDSU), qui, le 21 janvier, a remis ses préconisations aux membres de cette commission (lire l’encadré). « Actuellement, on a l’impression que seuls les maires et les présidents d’agglomération s’engagent », confirme Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, auditionnée elle – avec Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin – au titre de la commission politique de la ville de l’AMF.

Revoir la relation Etat-niveau local

Pour autant, affirment l’un comme l’autre, le contrat de ville ne doit pas disparaitre. « Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, lance Khalid Ida Ali. Apprenons de ce qui a marché et corrigeons ce qui doit l’être.» Pour Catherine Arenou, « inclure le contrat de ville dans les CRTE, comme cela est évoqué par la commission, serait le meilleur moyen de faire disparaitre cette politique ».

Pour le président de l’IRDSU, tout comme pour l’élue membre de l’AMF et de Ville et Banlieue, la future contractualisation doit être à la fois plus souple et plus contraignante : « L’Etat doit être un aiguillon pour les collectivités, mais ne doit pas imposer sa doxa sur tout le territoire de manière identique, détaille Khalid Ida Ali. Mais faire confiance ne veut pas dire plus d’Etat : celui-ci doit être à côté de nous et doit être fort. »

Conseils citoyens : quelle utilité ?

Autre sujet central : les conseils citoyens, dont « la dynamique est parfois essoufflée », note l’Irev pour les Hauts-de-France. L’instruction relative à l’évaluation finale des contrats de ville demande à ce que celle-ci porte également sur ces instances de participation. Or ceux d’Auvergne-Rhône-Alpes étaient aussi très peu représentés, le 25 janvier, lors d’une e-formation proposée sur ce sujet les concernant, par le centre de ressources régional, Labo Cités, dans le cadre d’un cycle de rencontres sur l’évaluation des contrats de ville.

« Les conseils citoyens peuvent pourtant à la fois être sujets de l’évaluation et mobilisés pour enrichir celle-ci », explique Thibaut Desjonquères, directeur du cabinet Pluricité, en support de Labo Cités pour la e-formation. Ce second volet – leur mobilisation pour l’évaluation – « est une opportunité de se rapprocher des habitants pour s’enquérir auprès d’eux des impacts du contrat de ville », poursuit-il. A Lyon, les membres du conseil citoyen du quartier de la Duchère, particulièrement impliqués dans l’évaluation, ont rédigé une contribution sur les sujets leur tenant le plus à cœur. Mais cela peut se concrétiser aussi par des enquêtes en porte-à-porte, des réunions ou encore par des diagnostics en marchant. « Ces derniers, qui sont en même temps une action de gestion sociale urbaine de proximité, rassurent les élus trouvant que l’évaluation est un exercice intellectuel et improductif », commente Thibaut Desjonquères.

Quant à l’évaluation du conseil citoyen lui-même, « elle doit être plus qu’une vérification de conformité », précise-t-il, et poser la question de l’utilité qu’a eue cette instance ». Une utilité qu’il juge a priori « globalement assez décevante ». Mais l’évaluation finale, ajoute-t-il, doit malgré tout porter sur ce rôle et cette utilité des conseils citoyens car la question va se poser, après la fin des contrats de ville, fin 2023, de leur poursuite ou non, ou sous une autre forme ». Mais là encore Khalid Ida Ali ne peut imaginer de retour en arrière : « Le mérite des contrats de ville, estime-t-il, a été d’avoir fait de la participation un sujet obligatoire, à tous les niveaux de gouvernance.»

Le renouveau du contrat de ville selon l’IRDSU Selon les professionnels membres de l’IRDSU, le renouveau de l’outil contrat de ville repose sur six leviers principaux : 1 – « Réaffirmer le besoin d’une convergence des politiques publiques nationales et locales » dans ce cadre partenarial 2 – Garder le « bon » critère unique de revenu pour « dessiner la géographie prioritaire » 3 – Faire reposer le développement de la participation des habitants sur la « mobilisation agile d’un ensemble de leviers facilitateurs » 4 – Arrêter la programmation annuelle par appel à projets au profit d’un « accueil et un appui des projets portés par les habitants et les acteurs locaux ». 5 – Améliorer la mobilisation des droits communs en repositionnant l’ingénierie locale de l’Etat sur ce sujet et, au niveau local, en confiant le pilotage du contrat de ville au DGS (ou un DGA) de l’EPCI. 6 – Déployer une politique nationale de prévention et de lutte contre les discriminations, portée par un ministre et déclinée localement.