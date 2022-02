Une équipe d’éducateurs de rue au plus proche des mineurs qui se prostituent

Protection de l’enfance

La prostitution des mineurs met en difficulté les structures de la protection de l’enfance, qui perdent le contact avec les jeunes fugueurs. A Lille, les mineurs en fugue qui se retrouvent sur le territoire prostitutionnel sont repérés par l’équipe d’éducateurs de rue du service « entr’actes ». L’équipe, lors de maraudes de nuit, crée un lien de confiance avec ces mineurs, contribue à la réduction des risques et renoue le contact avec leurs référents.

Le Plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, annoncé le 15 novembre par le gouvernement, propose d’améliorer le repérage et le signalement des situations, notamment en « mobilisant des équipes de prévention spécialisée » sur des actions « d’aller vers » dans les territoires les plus touchés. A ­Lille, le service « entr’actes » de l’association ­Itinéraires accompagne depuis des années les prostituées dans une démarche de réduction des risques. Elle mène, depuis 2005, une action spécifique en direction des mineurs et des jeunes majeurs.

Le dernier lien

« Selon la loi, un mineur qui se prostitue est présumé en danger et doit faire l’objet d’un signalement immédiat. Mais cette démarche est souvent inefficace car le jeune repart aussitôt et disparaît des radars », indique ­Audrey ­Everaere, éducatrice. « Entr’actes » fait donc le pari, avec l’accord des tutelles, de ne pas le signaler tout de suite afin de créer un lien de confiance avec lui. « Sachant que les trois quarts des mineurs que l’on rencontre sont déjà pris en charge par l’aide sociale à l’enfance [ASE] et sont en fugue », précise ­Samuel ­Hespel, éducateur. Le service se fonde sur les principes « d’aller vers », de libre adhésion et de bas seuil d’exigence. L’accueil et les prestations sont donc inconditionnelles. L’équipe, composée de six éducateurs et d’une infirmière, utilise les modes d’action de la prévention spécialisée : travail de rue en journée, maraudes virtuelles sur les réseaux sociaux et trois nuits par semaine à bord d’un véhicule aménagé et permanences d’accueil au local situé dans le ­Vieux-­Lille.

« Avec les mineurs, en grande majorité des filles, le premier objectif est de protéger leur santé », affirme ­Vincent Dubaele, directeur du service. « Lors des maraudes, on se débrouille pour connaître leur âge, savoir si elles ont une mesure éducative et évaluer très vite si elles sont en ­capacité de se protéger un minimum. Le seul fait que l’on soit dans la rue la nuit et bienveillants crée rapidement un lien de confiance. On est le dernier lien protecteur », ajoute Audrey ­Everaere. Les signalements immédiats à la cellule de recueil des informations ­préoccupantes ou à la brigade des mineurs sont finalement assez rares. « On le fait si l’on constate que la jeune ne gère rien du tout et se met beaucoup trop en danger », précise ­Samuel ­Hespel.

Douche, aliments, internet…

Dans le camion aménagé, les jeunes filles peuvent se poser, prendre une boisson, échanger. « Dès la première rencontre, il faut savoir si elles se protègent des infections ­sexuellement transmissibles, si elles consomment des produits, et les informer des risques et du matériel », explique l’infirmière, qui réalise dépistages et soins. « On prend le temps de les informer en adaptant le discours à leur âge », complète ­Samuel ­Hespel. Une partie des jeunes ne sont vus qu’une fois, c’est pourquoi les messages de prévention doivent être vite passés.

Le deuxième but d’ »entr’actes » est d’éviter l’­ancrage dans la ­prostitution. « On leur ­propose très vite une rencontre pour discuter : comment elles sont arrivées là, comment on peut les aider », rapporte ­Audrey ­Everaere. Elles sont reçues dans une pièce à l’écart des adultes et ont la possibilité de se doucher, recevoir un colis alimentaire, utiliser internet et ­rencontrer un médecin ou un éducateur. L’équipe peut les accompagner vers une formation ou un suivi de santé, ou les mettre à l’abri, si besoin. « Nous avons deux places d’urgence réservées dans un foyer de protection de l’enfance. Il nous arrive de payer des nuits en auberge de jeunesse », relate ­Samuel ­Hespel.

Des fugues non signalées

Le troisième objectif est de remettre les mineurs en contact avec un référent extérieur : parent, éducateur de foyer, référent de l’ASE ou de la protection judiciaire de la jeunesse, que parfois le jeune n’a jamais vu. « Cela doit se faire en quelques semaines et en accord avec le jeune. Dans 90 % des cas, on parvient à nouer ou à renouer un contact », raconte ­Samuel ­Hespel. Le relais se fait dans les deux sens car les services de protection de l’­enfance signalent régulièrement des jeunes fugueurs à « entr’actes ». En 2019, l’équipe a été en contact avec 45 mineurs, dont 32 étaient en fugue. « Le côté inquiétant est que, sur 32 fugues, seules 19 nous avaient été signalées », note-t-il, soulignant le besoin de coordination.

Une fois le contact établi avec le référent, « entr’actes » passe le relais, mais la relation ne s’interrompt pas pour autant. « Tant que la jeune reste dans la rue, elle sait qu’elle peut compter sur nous, passer à la permanence », assure ­Audrey ­Everaere. « On peut aider un jeune à un moment donné, mais infléchir des parcours fracassés depuis l’enfance est difficile, souligne ­Vincent ­Dubaele. Tous ont connu des placements longs et multiples, des maltraitances. Ils ont déjà un lourd passé quand ils arrivent dans la rue… »

« Un lieu d’hébergement avec mise à l’abri immédiate va être créé » Anne Devreese, directrice générale adjointe « enfance, famille, jeunesse » « Le département rencontre des difficultés de crédibilité dans les rapports avec les forces de l’ordre et la justice, pour les victimes, y compris quand elles sont accompagnées des services de l’aide sociale à l’enfance. Il y a encore beaucoup à faire, mais on voit que ça bouge et que les ­procureurs se positionnent pour poursuivre davantage et prendre les signalements plus au sérieux. On se réjouit du soutien de l’Etat dans ce combat de protection de l’enfance. Le million d’euros qui nous a été attribué servira notamment à financer la création d’un lieu d’accueil dédié aux mineurs en situation de prostitution. Il s’agit d’un lieu d’hébergement de 15 à 20 places, avec mise à l’abri immédiate et sans condition, accueil de moyen terme, et appartements de semi-­autonomie. Les mineurs seront orientés et accompagnés, entre autres, grâce à l’­action des éducateurs d’“entr’actes”. »