Dunkerque signe à son tour un contrat de sécurité intégrée

Publié le 27/01/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

La Gazette met en ligne le contrat de sécurité intégré signé jeudi 27 janvier par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, Georges-François Leclerc, préfet du Nord, et Sébastien Piève, procureur de la République. Il contient 60 actions en matière de sécurité, justice, prévention de la délinquance et violences intrafamiliales, politique de la ville et logement social, éducation et lutte contre les séparatismes.

