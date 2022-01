La majorité des maires veulent revoir la taxe de séjour

Fiscalité

27/01/2022

Tout en reconnaissant l’utilité des plateformes de collecte de la taxe de séjour, deux tiers des élus locaux -interrogés dans le cadre d’une enquête de l’union nationale pour la promotion de la location de vacances et de l’association nationale des élus des territoires touristiques- réclament toujours une refonte du régime de la taxe de séjour en France.

Oui aux meublés touristiques, mais non à un dispositif de taxe de séjour nébuleux et inadapté au territoire. Ainsi parle une large majorité d’élus locaux, interrogés dans le cadre du premier baromètre bisannuel (voir encadré en bas de page) établi conjointement par l’union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) (1) et l’association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT) (2).

Une petite majorité juge la réglementation claire

Premier enseignement : les maires et adjoints en charge du tourisme connaissent leur territoire, puisque 95 % d’entre eux se disent parfaitement informés de la répartition de l’offre touristique. 84 % d’entre eux considèrent que cette offre répond à un besoin d’accueil des touristes et à l’augmentation du nombre des vacanciers ...