Françoise ­Gatel, à la gloire de nos maires

Publié le 28/01/2022 • Par Olivier Schneid • dans : France

Sénatrice (UDI) d’Ille-et-Vilaine et corapporteure du projet de loi « 3DS », dont le destin sera tranché en commission mixte paritaire au Parlement le 31 janvier, Françoise Gatel défend avec ardeur le rôle des élus locaux face à un exécutif qui « n’a pas la culture des collectivités ».

Chiffres-clés Depuis 2020 : p résidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

2018 : Adoption de la loi "Gatel" renforçant le contrôle sur les écoles privées hors contrat.

Depuis 2014 : s énatrice UDI d’Ille-et-Vilaine.

Depuis 2008 : v ice-présidente et, à partir de 2014, présidente de Petites cités de caractère de France.

2001-2017 : Maire de Châteaugiron.

1995 : Conseillère municipale de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine).

1953 : Naissance à Rochefort-en-Terre (Morbihan).

Ses tenues bariolées, contrastées ou unies et sa coupe en brosse tranchent avec le conformisme du ­Sénat. Ce jour-là, dans son fief, la dominante est rose, jusqu’au masque, assorti à l’écharpe et au manteau. La monture de lunettes est bordeaux. « J’aime les couleurs car j’ai les cheveux gris », précise ­Françoise ­Gatel. Le lendemain, elle est vêtue de noir et blanc.

Ce souci de l’élégance « est une manière de respecter les gens, et c’est comme un bleu de travail », relativise-t-elle. Le masque est local, fabriqué par une entreprise de ­Tinténiac, en Ille-et-­Vilaine, département dont elle est sénatrice (UDI) depuis 2008. Car ­Françoise ­Gatel est infiniment attachée à cette ­Bretagne qui l’a vue naître il y a 68 ans, à Rochefort-en-Terre (­Morbihan). Un village élu « préféré des ­Français » il y a cinq ans dans une émission de Stéphane ­Bern, un « ami personnel » avec qui elle partage la passion du patrimoine.

Zézette chez le préfet

Présidente de l’association Petites cités de caractère de ­France, elle loue l’action des élus « qui transforment l’héritage de leur commune en levier d’avenir ». En en faisant un lieu d’attractivité pour le touriste, qui « vient plus en ­Bretagne pour le patrimoine que pour la température de l’eau », observe ­Françoise ­Gatel, dans un style langagier qu’elle affectionne. Ainsi qu’en affectant à des sites historiques un usage contemporain : par exemple, à Châteaugiron, commune dont elle a été maire pendant dix-sept ans, le château est devenu mairie et abrite des logements sociaux, la chapelle accueille un centre d’art, les halles, une médiathèque. Un « cadre de vie beau et ayant du sens, car l’endroit où vous vivez vous fabrique », commente-t-elle, avant de s’exclamer : « Vous avez vu ce qu’on peut faire en province ! »

Elle a « dû renoncer » à ce mandat en 2017, touchée par le cumul. Un mot qu’elle « n’aime pas, car il est négatif. Or, un élu local parlementaire cumule surtout les horaires de travail. » « Dans un pays centralisé, cette bi-fonction est un atout, défend-elle. On est meilleur sénateur ou ­député quand on connaît le terrain. Sinon, on risque d’être hors sol. » La remarque vaut, poursuit-elle, pour le président de la ­République, ­Emmanuel ­Macron, qui « méconnaît les collectivités ». « Ce n’est pas sa ­culture, mais on ne peut pas demander à un homme choisi pour la rupture qu’il incarne de ressembler aux autres », l’absout-elle. Ses échanges avec des maires pendant le Grand Débat national en pleine crise des « gilets jaunes » « ont fait office de méthode ­Assimil », ­ironise-t-elle. Sans « l’encenser », elle lui reconnaît des initiatives positives en faveur des territoires. Comme les maisons ­France ­Services. Attention, toutefois, à ne laisser personne au bord du chemin, lance-t-elle un jour au préfet qui en inaugure une, quand celui-ci célèbre le numérique. Avec sa verve habituelle, elle convoque alors le personnage culte de ­Zézette dans le « Père Noël est une ordure », qui échoue à remplir un formulaire de la ­Sécurité sociale. Le représentant de l’Etat « ne s’atten­dait pas à ça », s’en amuse-t-elle.

Tous des MacGyver

« Les élus locaux sont des inventeurs de solutions qui doivent couvrir tous les sujets en étant souvent confrontés à des fonctionnaires enclins à conclure que “ça ne va pas être possible” », témoigne-t-elle. Au plus fort de la crise sanitaire, « la boutique a été tenue dans les 35 000 communes. Le maire, c’est MacGyver ! » s’enflamme-t-elle.

Militante du concept de bassin de vie répondant à un projet de territoire, elle entretient une relation difficile avec la présidente PS de ­Rennes métropole, Nathalie Appéré, « une femme très sympa, avec laquelle on n’est d’accord sur rien ». Au-delà de divergences politiques, l’élue de ­Châteaugiron est entrée en résistance contre une métropole « qui prétend se ­comporter en dame patronnesse ». Dans la relation partenariale « exigeante et intraitable » avec l’Etat qu’elle appelle de ses vœux, les collectivités « ne peuvent pas être des sous-traitantes », clame-t-elle.

Pas à vendre

Présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et co-­rapporteure du projet de loi « 3DS », elle en défend en particulier le D de « différenciation », et avec lui, la subsidiarité : « Le niveau le plus pertinent doit traiter. Celui à qui on fixe des obligations doit disposer des moyens financiers et humains de faire. » La majorité sénatoriale reproche au texte gouvernemental « un manque d’­ambition », et ­Françoise Gatel promet que le Sénat « ne vendra pas son âme » pour un accord en ­commission mixte ­paritaire le 31 janvier. Membre fondatrice de l’UDI, dont elle est la secrétaire nationale chargée des collectivités territoriales, ­Françoise ­Gatel affiche « un grand respect pour ­Edouard ­Philippe », rencontré en 2016 quand tous deux soutenaient ­Alain ­Juppé aux primaires de la droite et du centre. Le premier chef de gouvernement du quinquennat a, juge-t-elle, « la ­stature d’un homme d’Etat ».

A ­Matignon, il « n’a pas entravé » ses textes sur les communes nouvelles et les écoles privées hors contrat. Ce dernier texte, avec l’appui du ministre de l’Education nationale, ­Jean-Michel ­Blanquer, dont elle partage les positions sur la laïcité. Au point d’adhérer à son cercle de réflexion et d’­action, baptisé « Le Laboratoire de la ­République ».