Pesticides : l’Etat ne répond toujours pas aux injonctions du juge

Une réaction qui ne s’est décidément pas faite attendre. Venaient tout juste d’être publiés au Journal officiel du 27 janvier le décret et l’arrêté relatifs aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, que le collectif des maires anti-pesticides annonçait, le jour même, son intention de saisir le Conseil d’Etat pour suspendre et annuler ces textes.

Les @MaireAntiPest dépose un référé suspensif et un recours au Conseil d’Etat concernant ce décret et arrêté qui marque la carence de l’Etat pour répondre correctement à l’injonction du CE sur la protection des citoyens#Pesticideshttps://t.co/AfeVACDW4s via @Lagazettefr

— Florence Presson 🐞🌳🐝♻️🌍 (@Scx_Flo) January ...