Projet de loi 3DS : vers un accord entre députés et sénateurs ?

Programmée ce 27 janvier, la commission mixte paritaire sur le texte de décentralisation a été repoussée au 31 janvier. Un délai destiné à peaufiner l’accord qui se dessine entre députés et sénateurs, selon le corapporteur du projet de loi à l’Assemblée, Bruno Questel (LREM). Qu'en est-il exactement ?

La décision a été prise dans la soirée du 26 janvier. Députés et sénateurs ont, in extremis, repoussé la commission mixte paritaire programmée le lendemain à 9 heures. La réunion aura finalement lieu le lundi 31 janvier à 18 heures.

Le signe de désaccords persistants entre les deux parties ? Que nenni, répond en substance le corapporteur du projet de loi à l’Assemblée, Bruno Questel (LREM). Le délai de grâce doit, selon lui, simplement servir à peaufiner la rédaction des articles, nés d’un accord entre parlementaires.

Son homologue au Sénat, Françoise Gatel, est moins définitive. « Je ne suis pas du tout pessimiste, mais nous n’avons pas fini d’expertiser un certain nombre d’articles », glisse-t-elle. Lesquels précisément ? La présidente de la délégation à la décentralisation de la Haute Assemblée se refuse à en dire plus.

Compromis sur l’éolien

Bruno Questel se montre beaucoup plus loquace. Il évoque un compromis sur le renforcement des pouvoirs des élus sur la construction d’éoliennes. Les sénateurs auraient renoncé au droit de veto des maires, tandis que les députés auraient donné leur feu vert à un mécanisme de concertation dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI).

Un arrangement que confirme la députée Elodie Jacquier-Laforge (MoDem), membre de la commission mixte paritaire. « C’est le préfet qui signe l’installation des éoliennes. Un droit de veto n’est donc pas possible. Mais avec la consultation intercommunale, la dimension paysagère est pris en compte sur l’ensemble du territoire et non sur une seule commune et les maires ne sont plus les seuls réceptacles des plaintes » vante-t-elle.

A l’instar de Bruno Questel, Elodie Jacquier-Laforge fait aussi référence à un accord entre députés et sénateurs au chapitre des agences régionales de santé, instances dans lesquels la Haute-Assemblée veut augmenter l’influence des élus locaux.

Prime aux préfets

La députée MoDem, proche de la ministre des Relations avec les collectivités territoriales et de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault mentionne, par ailleurs, une unité de vue sur le renforcement des pouvoirs des préfets au sein des structures du nouvel Office français de la biodiversité et des agences de l’eau. Les représentants de l’Etat bénéficieront, dit-elle, d’une « vision à 360 degrés, en relation étroite avec les élus locaux ». « Ils seront des chefs d’orchestre », assure-t-elle.

Le texte, destiné à être adopté en commission mixte paritaire va aussi, d’après la députée, favoriser la transmission des données entre administrations. Le seuil de 10 000 habitants, fixé pour l’application de ce dispositif dans les communes, a été supprimé, de manière « à donner une capacité d’agir aux municipalités de petite taille, très allantes sur ce sujet ».

Pas de changement en perspective, en revanche, selon Bruno Questel sur le dossier du transfert, sur la base du volontariat, des routes nationales aux départements et sur le fondement d’une expérimentation aux régions. Le président de l’ADF, François Sauvadet, qui avait exprimé des réserves sur cette architecture avant le débat en séance à l’Assemblée, « soutient un accord en commission mixte paritaire », se félicite Bruno Questel.

Du tirage sur l’eau et l’assainissement

Conformément à la position du Sénat, les communes pourront intervenir sur les nids-de-poule dans la voirie des métropoles dont elles font partie. « Nous avons calé ce dispositif sur la règle de la majorité qualifiée en place à Aix-Marseille-Provence, avec des réassurances sur les questions financières. Les maires souhaitent que l’intercommunalité paie », précise Bruno Questel.

Dans cette mer d’huile, demeure une pomme discorde, ne cache pas le corapporteur du texte. Le transfert de la compétence « eau et assainissement », ardemment combattu par les sénateurs depuis la loi « Notre » de 2015, n’a pas fait l’objet d’un accord entre députés et sénateurs. Un vote, sur ce point, devrait être organisé lors de la commission mixte paritaire. Pourrait-il faire capoter un accord sur l’ensemble du texte ? Réponse lundi soir.

