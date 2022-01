18 propositions pour redonner tout son sens au service public

Services publics

Publié le 27/01/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Le collectif de fonctionnaires Le Sens du service public interpelle les candidats à l'élection présidentielle sur l'amélioration des services publics et présente ses propositions.

Lancé au mois d’octobre par un collectif de hauts fonctionnaires des trois fonctions publiques pour peser dans le débat des élections présidentielles, le centre de réflexion Le Sens du service public a présenté, le 26 janvier, son manifeste pour le service public. Son objectif est que la campagne électorale ne se résume pas, dans ce domaine, à des polémiques sur des suppressions plus ou moins massives de postes de fonctionnaires.

Les propositions du collectif seront publiquement débattues ce 28 janvier 2022 à Angers avec plusieurs candidats à la présidentielle ou leurs représentants. « Nous allons regarder leurs programmes et les comparer, mais sans appel à voter pour l’un ou l’autre », explique Johan Theuret, l’un des fondateurs de Sens du service public, DGA des ressources de la ville et de la métropole de Rennes, et ancien président de l’Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales.

La conviction des rédacteurs du manifeste est qu’un « secteur public efficace, proche des citoyens, capable d’interroger ses pratiques, adapté aux enjeux d’un monde qui change, contribue à la cohésion nationale et à la justice sociale ». Délibérément, leurs propositions n’empiètent pas sur ce qui relève de la représentation nationale : missions prioritaires ou non, évolutions de compétences entre collectivités et avec l’Etat, financements.

Elaborées par le collectif lui-même, qui comporte une quinzaine de membres fondateurs, et après consultation de fonctionnaires et d’universitaires, les 18 propositions de Sens du service public sont regroupées en trois thématiques :