L’inquiétude des élus grandit face aux nouvelles filières de recyclage

Publié le 27/01/2022

L'équation devient de plus en plus compliquée pour les élus en charge de la gestion des déchets. Les nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) tardant à être mises en place, les collectivités sont d'autant plus frappées par la hausse des taxes sur l'incinération et l'enfouissement. De plus, la coûteuse modernisation de leurs centre de tri des emballages est remise en question par le projet d'arrêté sur le cahier des charges de l'éco-organisme de cette filière. Explications.

