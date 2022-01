« Il n’y a pas de raison rationnelle à garder certaines petites maternités »

[Interview] Déserts médicaux

Publié le 27/01/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour des raisons de sécurité, la fermeture d'une maternité où peu de naissances se déroulent est quasiment inévitable, estime le Dr Cyril Huissoud, secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF). Comme dans toutes les spécialités médicales, le manque d'obstétriciens mais aussi de sages-femmes affecte le fonctionnement de ces établissements.

Quels sont les critères que doit remplir une maternité pour fonctionner de manière sûre ?

Il doit y avoir en permanence, sur place ou joignable avec un accès rapide à l’hôpital, un médecin gynécologue obstétricien, un médecin anesthésiste, un pédiatre et des sages femmes. Ces règles sont fixées par des décrets de 1998, ce qui soulève déjà en soi des questions car ils ont été élaborés sur des données encore plus anciennes… Dans les 20 ans qui ont suivi, on est passé de 721 maternités en 2000 à 478 en 2021. Un tiers des maternités ont fermé, soit pour des raisons souvent administratives, étant donné leur niveau d’activité, soit du fait de difficultés à recruter du personnel, des médecins en particulier..

Cela s’est accompagné d’une augmentation de la taille ...

