Restauration collective : obligation étendue d’indiquer l’origine des viandes

Cantines scolaires

Publié le 27/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

Un décret du 26 janvier étend aux viandes des animaux des espèces porcine, ovine et de volailles l’obligation d’indiquer l’origine ou la provenance dans la restauration commerciale et collective.

Il s’applique aux viandes achetées crues par les restaurateurs et non aux viandes achetées déjà préparées ou cuisinées. L’obligation concerne les pays d’élevage et d’abattage à l’instar de la réglementation européenne.

Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2022 et est applicable jusqu’au 29 février 2024.