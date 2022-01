Elections présidentielles 2022 : les électeurs sont convoqués

Elections présidentielles 2022

Publié le 27/01/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

En application du droit en vigueur qui découle principalement de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et du décret du 8 mars 2001 portant application de cette loi, modifiés au cours de l’année 2021, un décret du 26 janvier précise les modalités juridiques et pratiques des opérations électorales qui se dérouleront le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 avril 2022 en cas de second tour.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 4 mars 2022 sans préjudice de l’application de l’article L. 30 du code électoral.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures (heures légales locales).