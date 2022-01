Piscine

Une piscine des années 70 rénovée en bassin nordique

Publié le 27/01/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Pour contrer le manque de visibilité provoqué par l’apparition de brume à la surface de l’eau chaude en hiver, indique l’architecte, “la ville a prévu d’installer le système Poséidon, constitué de caméras immergées anti-noyade pour surveiller l’ensemble du bassin”. Mairie de Blagnac

Un bassin nordique pour augmenter et diversifier la fréquentation de sa piscine : tel est le choix de la ville de Blagnac, près de Toulouse, qui transforme son bassin extérieur de 50 mètres… Et en profite pour restructurer l’entrée, rénover les vestiaires et le système de chauffage.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Equipements sportifs

Piscines

Sport