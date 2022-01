Extensions du stationnement payant : une équation financière gagnante

Publié le 27/01/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

De plus en plus de villes étendent leur stationnement payant. Si les recettes sont au rendez-vous, ces extensions ne sont pas sans coûts d’investissements ou de fonctionnement induits. Tour d'horizon.

Le stationnement payant s’étend dans plusieurs villes depuis l’an dernier et surtout en 2022. A Villeurbanne (152 212 hab., Rhône), ce sont 300 places en plus en juin 2021 dans le secteur Carré de soie et la rue Léon Blum, avec 6 030 places tarifées désormais et progressivement 9 230 places en 2025. A Lyon, les 1er et 4e arrondissements enregistrent 2 600 places payantes supplémentaires depuis novembre dernier, soit 45 000 au total ; l’été 2022, ce seront 4 000 places en plus dans les 3e, 5e et 7e arrondissements.

Forfait post-stationnement: ces villes qui collectent le plus

Ailleurs, c’est plus conséquent encore. Nantes (318 808 hab., Loire-Atlantique) fera presque doubler le nombre de places, de 14 300 à 25 000, de septembre 2022 à début 2023, tandis qu’à Schiltigheim (33 780 hab. ...