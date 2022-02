Territoires 70, une boîte à outils pour les grands projets des collectivités de Haute-Saône

Créée fin 2019 par le département de la Haute-Saône et la communauté d’agglomération de Vesoul, la société publique locale Territoires 70 permet à ses collectivités actionnaires d’être accompagnées pour mener à bien des projets d’envergure.

« Cela fait quinze ans que nous voulons rénover le musée de la mine de Ronchamp, dont je suis maire », confie l’édile Benoît Cornu. « Mais avec moins de 3000 habitants, la commune n’a pas le personnel pour mener à bien un tel projet. Elle n’aurait pas non plus les moyens d’embaucher quelqu’un le temps de la mission. Là, nous rémunérons au plus juste la SPL pour cette mission. »

Création d’une SPL

Créée fin 2019 à l’initiative du département de la Haute-Saône et de la communauté d’agglomération de Vesoul, la SPL Territoires 70 est une boîte à outils à destination des ...