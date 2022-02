Marseille invente le mode d’emploi pour des bus 100 % électriques

Depuis 2014, la RTM travaille méthodiquement pour atteindre 100 % de lignes électriques à l’orée 2035. Pour y parvenir, elle réunit tous les acteurs concernés, souvent en concurrence. Plongée dans le laboratoire qu’est devenue la deuxième ville de France.

Quel est le lien entre Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, et le projet porté par la régie des transports de Marseille et sa métropole (RTM) d’électrifier l’ensemble de sa flotte de bus à l’horizon 2035 ? Direct ! Alors que le monde de la culture marseillaise et régionale est en ébullition, la RTM entend participer à la fête à sa manière, en faisant tourner une navette électrique autour du Vieux-Port pour transporter les touristes et les curieux. Une fois les flonflons culturels retombés, les élus métropolitains veulent prolonger l’expérience. En 2014, la métropole Aix-Marseille demande à son exploitant ...