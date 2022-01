Droit au logement opposable : les collectivités épinglées

Lutte contre l'exclusion

Publié le 27/01/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La Cour des comptes a publié le 26 janvier un rapport sévère sur la mise en oeuvre du droit au logement opposable par l'Etat. Il propose une série de recommandations pour remédier à la non effectivité de ce droit.

Il y a cinq ans, la Cour des comptes s’était déjà penchée sur le bilan du droit au logement opposable (dalo), droit quasiment unique au monde créé en France par la loi du 5 mars 2007. Cinq ans plus tard, on a, à la lecture du nouveau rapport de la Cour des comptes une étonnante impression de « copier coller ». La situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire, et les correctifs apportés par la loi Egalité et citoyenneté n’ont eu que peu d’effets.

Le Dalo, dix ans après : le jugement sévère de la Cour des comptes

Depuis le 1er janvier 2008 et jusqu’à fin 2020, environ 1,3 million de demandes d’éligibilité ont été déposées.

En