Après la fusion, la répartition des compétences a été soignée

Compétences, pacte financier et fiscal, projet de territoire… depuis 2017, l’intercommunalité joue l’association avec ses membres.

Chiffres-clés Pacte de gouvernance : • 246 conseillers municipaux inscrits aux 17 commissions thématiques. • Réunion du bureau commu­nautaire (dont tous les maires) délibérant tous les quinze jours.

[ CC Thiers Dore et Montagne (Puy-de-Dôme)30 communes • 37 200 hab.] « Nous voulons une intercommunalité qui respecte les communes et ne siphonne pas leurs compétences », assure le président de TDM , Tony ­Bernard. Il faut dire que TDM résulte de la fusion, en 2017, de quatre intercos.

« On craignait le gros machin », se souvient le DGS , ­Christophe ­Pili. « Serait-on écouté à trente ? » se demandaient les édiles. La proximité de l’interco, c’est d’abord un président prêt au dialogue : « Depuis un an et demi, il s’est rendu dans une quinzaine de communes, à la demande des maires », note Christophe Pili. Ses rencontres permettent d’aborder le fonctionnement de l’interco et de faire remonter les problèmes divers.

Solidarité financière

La répartition des compétences facultatives entre interco et communes a été soignée. A l’unanimité, l’urbanisme est resté aux communes, « alors que beaucoup d’ EPCI de notre taille s’emparent de cette compétence hautement politique », rappelle le DGS. Elles ont également gardé les commerces de proximité. En revanche, TDM s’est chargé de la petite enfance, la caisse d’allocations familiales l’y ayant incité.

« En matière d’eau et d’assainissement, où les enjeux sont très locaux, on accompagne les volontaires dans une mutualisation souhaitée, mais on ne force pas les communes rétives. Tous pourront bientôt bénéficier de l’appui d’un bureau d’études », indique le DGS. Quant aux trois lacs de baignade, l’un est géré par TDM, les deux autres par les communes.

Grâce au pacte financier et fiscal, voté à l’unanimité en 019, des critères de solidarité assurent une plus juste répartition des ressources ( AC , DSC , etc.). Ce sont : l’indice de pouvoir d’achat des habitants corrigeant la richesse d’une commune, notion différente qui n’est plus seule prise en compte ; les charges de centralité, même si certains équipements sont désormais portés par TDM et non plus par Thiers, la ville-centre. Plus rare, la prise en compte des charges de ruralité (habitat dispersé avec réseaux coûteux) bénéficie aux petites communes.

Régulation des aides

Ces critères sont utilisés pour réguler les AC versées aux communes ou afin d’adopter une ventilation dérogatoire au Fpic . « Pour éviter que des communes pauvres contribuent au Fpic dans notre intercommunalité plus riche, TDM en règle une partie à leur place et, par ce mécanisme solidaire récompensé par la loi, il paye moins que ce que la commune aurait dû débourser, si elle avait payé seule. Il ne soustrait donc de l’AC octroyée à la commune que la contribution réellement versée , précise ­Christophe ­Pili.

Autre mécanisme adopté, une diminution des AC touchées par les communes, compensées à l’euro près par une hausse de la DSC : « C’est neutre pour les communes, mais cela permet à l’interco de contribuer légalement moins en net au Fpic », précise le DGS.

