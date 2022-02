Un élan fédérateur en faveur de l’économie sociale et solidaire

Développement local

Publié le 03/02/2022 • Par Véronique Duvivier • dans : Innovations et Territoires

La région, le département,la ville et la métropole de Bordeaux ont concrétisé leur engagement de coopérer autour de l’accueil du forum mondial de l’ESS.

[4 collectivités de Nouvelle-Aquitaine 6 millions d’hab.] Victoire emblématique, le GSEF , association internationale regroupant 75 membres provenant de 36 pays sur les cinq continents, va s’installer à Bordeaux pour cinq ans. « En très peu de temps, nous nous sommes coordonnés – la ville, la métropole, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine – pour poser notre candidature, définir un premier budget annuel partagé de 260 000 euros pour ­accueillir le siège de GSEF et donner à chaque collectivité une place dans les instances de l’association », détaille ­Fabienne Oré-­Courregelongue, cheffe du service « innovation sociale, emploi et économie de proximité » à la direction du développement économique de la ville et de la métropole de ­­Bordeaux, mutualisée depuis 2016.

Convergence des pratiques

L’arrivée de l’animateur du forum mondial de l’ ESS constitue la première réussite issue de la convention de coopération en faveur de l’ESS signée entre les quatre collectivités en 2021. Ce texte campe le fort engagement de chaque collecti­vité pour soutenir l’ESS sur chacun de leur territoire.

« Si nous avions, au niveau des services, tissé des relations de travail depuis longtemps, la prise de conscience politique s’est formalisée l’année dernière durant le mois de l’ESS. Les trois présidents et le maire ont animé conjointement une conférence et constaté la convergence de nos pratiques », ajoute ­Fabienne Oré-­Courregelongue.

La convention comporte six axes de travail : l’appui à l’écosystème de l’accompagnement et du financement, le soutien direct aux structures de l’ESS et de l’innovation sociale, l’accès au foncier, l’accompagnement aux dynamiques collectives (filières), le développement des achats socialement responsables et la sensibilisation du grand public.

Une belle occasion pour mettre à plat les dispositifs de soutien aux entreprises et ­associations de l’ESS : l’appel à manifestations d’intérêt de la région ciblé sur les démarches socialement innovantes, le Prix coup de cœur « ESS » organisé par la métropole, les aides aux investissements, l’appel à initiatives dédié à « l’ESS et l’innovation sociale » de la Gironde ou l’appel à projets « ESS » de la métropole ciblé sur des thématiques pour des structures en développement.

Eviter la concurrence

« Réunies dans des comités de suivi, les collectivités donneront leur avis, l’idée étant de définir un maillage des entreprises de l’ESS pour éviter la concurrence entre nos territoires », précise la cheffe de service.

Par ailleurs, la métropole porte un projet de foncière solidaire qui devrait trouver un écho favorable auprès du département et de la région. Si la ville de Bordeaux a voté sa feuille de route en matière d’ESS, la métropole va élaborer un plan d’actions 2022-2026, en étroite collaboration avec les exécutifs du département et de la région.

Contact : Fabienne Oré-Courregelongue, cheffe de service à la direction du développement économique de la ville et de la métropole de Bordeaux, 05.56.99.84.84.

« Nous avons tous intérêt à ce que cette coopération fonctionne » Sophie Piquemal, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, chargée de l’économie sociale et solidaire, ainsi que de l’urgence sociale, de l’habitat et de l’insertion « Avec la compétence “insertion”, la Gironde accompagne les porteurs de projets en matière d’économie sociale et solidaire. Nous allons aussi prioriser les dynamiques de coopération entre structures et axer nos interventions de sensibilisation auprès des jeunes, notamment au niveau des collèges. En 2019, une première convention a été signée avec la région. Ce partenariat, désormais élargi à ­Bordeaux et à la métropole, va nous donner les moyens, avec les compétences spécifiques de chacun, de mieux accompagner les acteurs ou comment travailler de concert pour le développement économique et l’insertion des personnes fragiles. On a tous intérêt à ce que cette coopération fonctionne, avec l’ESS, les emplois ne sont pas délocalisables. »