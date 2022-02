Réforme de la haute fonction publique : les conservateurs veulent avoir voix au chapitre

Haute fonction publique

Moins nombreux que les administrateurs et les ingénieurs, les conservateurs d’Etat et territoriaux entendent peser dans les arbitrages en cours portant sur l’Institut national du service public afin de rendre plus visibles leurs parcours et progressions de carrière.

Chiffres-clés Effectifs : il y aurait 3 000 à 3 500 conservateurs territoriaux et d’Etat. Il est difficile d’obtenir un nombre exact cumulé des conservateurs de bibliothèques et du patrimoine en exercice. Cette donnée s’appuie sur le recoupement de rapports d’inspections.

Les conservateurs ne veulent pas être les marginalisés de la réforme de la haute fonction publique. Censée favoriser les mobilités inter - fonctions publiques ainsi qu’un recrutement plus diversifié, cette refonte de la formation de l’encadrement supérieur dépasse la transformation de l’ENA, puisqu’elle concerne quatorze écoles de service public, dont l’ Inet qui forme notamment les conservateurs territoriaux de bibliothèques et du patrimoine.

Si les administrateurs territoriaux sont déjà assurés d’en faire partie, les contours des promotions qui y seront accueillies et associées, par la suite, restent à définir dans les prochains mois.

Pas de grande refonte

« Il s’agit d’un premier noyau dur. L’ INSP pilotera et coordonnera l’élaboration et l’accès aux formations à venir », assure-t-on au cabinet de la ministre de la Transformation et de la fonction publiques. Pour l’instant, pas de grande refonte qui changerait la durée et l’organisation de la scolarité, il est surtout question de la participation à un tronc commun d’une centaine d’heures au total.

Il consistera notamment en l’organisation de projets collectifs et le suivi à distance de modules allant de la transition écologique aux valeurs de la République, en passant par le numérique ou la lutte contre les inégalités.

Le périmètre du déploiement de ce tronc commun devrait être élargi en fin d’année ou début 2023. « Il faudra ensuite les inclure dans nos maquettes sans qu’il soit redondant avec nos enseignements », souligne ­Nathalie ­Marcerou-Ramel, directrice de l’ Enssib . Jusqu’au milieu de l’automne dernier, la filière culturelle n’était pourtant guère citée dans les discussions portant sur ce projet qui s’étendra après la fin de ce quinquennat.

Déjà, à l’Inet, les conservateurs territoriaux bénéficient d’une partie de formation commune avec les filières administrative et technique, et réalisent des exercices collectifs destinés à croiser les perspectives sur des cas pratiques de l’action publique.

« C’est désormais considéré comme une évidence et cela fonctionne », commente Adrien-Philippe ­Moniot, directeur de la bibliothèque de ­Chalon-sur-Saône (78 agents sur 960, 45 100 hab., Saône-et-Loire) qui suit ce dossier pour l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France.

Transversalité des compétences

Des associations de professionnels sont aussi mobilisées pour porter des revendications. Au cœur du plaidoyer, la transversalité du rôle des conservateurs : au-delà de leurs domaines d’expertise dans le champ de la culture et du patrimoine, ils mettent en avant leurs compétences managériales et opérationnelles.

« En raison de leur expérience auprès de différentes tutelles, de leur connaissance des élus et des usagers dans des équipements, ils deviennent aussi directeurs généraux ou directeurs d’autres services », pointe ­Anaïs ­Laborde, directrice adjointe des médiathèques de ­­Créteil (42 agents sur 1 850, 93 200 hab., ­Val-de-Marne) et porte-parole de l’Association des conservateurs territoriaux de bibliothèques.

Même avis pour le directeur de l’Institut national du patrimoine, ­Charles ­Personnaz, qui en a discuté dans le cadre du réseau des écoles de service public : « Lors de l’annonce de la création de l’INSP, nous redoutions un régime à deux vitesses alors que les conservateurs que nous formons sont aussi des hauts fonctionnaires qui, en poste, dialogueront avec d’autres corps. »

Plus que l’accès à des cours supplémentaires, c’est bien une bataille de considération qui se joue en coulisses. Car ce chantier est susceptible d’avoir un effet direct sur les cadres d’emplois et la gestion de carrière de ces hauts fonctionnaires.

« Du toilettage, mais pas de suppression » Christian Schwartz, directeur adjoint de l’Inet « Nous anticipons et travaillons sur l’intégration des modules communs dans notre maquette de formation pour les futures promotions des conservateurs territoriaux des bibliothèques et du patrimoine. Il s’agit de les articuler avec nos propres ressources et les temps de stages et de projets collectifs, sachant qu’il est prévu une part de distanciel et de présentiel. Le module “rapport à la science”, déjà présent dans la formation des conservateurs, est ainsi maintenu. Il y aura du toilettage, mais nous ne supprimerons pas les temps communs inter-filières qui existaient au sein de l’Inet pour les conservateurs avec les administrateurs et les ingénieurs en chef. L’idée étant de ne pas allonger les durées de formation [dix-huit mois pour les conservateurs, ndlr], latitude est donnée aux écoles pour organiser les séquences en fonction des temps de stages et des spécialisations et parcours antérieurs des élèves, notamment leur préparation au concours. »

Bien plus que la participation à un tronc commun Après le brassage lors de la formation, c’est surtout la perméabilité des emplois entre les différentes filières et les modalités des promotions internes et d’accès à des passerelles territoriales ou d’Etat qui est déjà dans le viseur des professionnels, dont les avancements en milieu et fin de carrière sont, le plus souvent, laissés à la discrétion des collectivités employeuses. Sans compter le chantier des rémunérations avec la revalorisation demandée des grilles indiciaires. « Cela marque déjà la volonté des conservateurs d’accéder aux mêmes emplois et fonctions que les administrateurs, qui disposent, eux, d’un grade supplémentaire contre deux pour les conservateurs », note Jésus de ­Carlos, ­cosecrétaire général de l’Ufict-CGT des services publics.