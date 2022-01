Valérie Pécresse est-elle vraiment la championne des libertés locales ?

Présidentielle

Publié le 27/01/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

La présidente de la région Ile-de-France vante les vertus de la décentralisation. Une manière de se distinguer du chef de l’Etat, mais aussi de casser son image de technocrate.

Patronne du conseil régional d’Ile-de-France et porte-drapeau du premier parti d’élus locaux dans la compétition présidentielle, Valérie Pécresse cherche à s’affirmer comme la voix du « terrain ». Une manière, pour elle, de se distinguer d’Emmanuel Macron, qui n’a jamais exercé de mandat territorial et dont le parti a été sévèrement battu aux municipales, aux départementales et aux régionales.

La porte-parole de la candidate, la vice-présidente de l’Association des maires de France et première magistrate de Taverny (Val-d’Oise), Florence Portelli (LR), joue volontiers cette partition : « Quand l’Etat était aux abonnés absents, c’est la présidente de la région Ile-de-France qui a monté une centrale d’achat avec des élus de tout bord pour avoir des masques. »

Valérie Pécresse veut aller ...

